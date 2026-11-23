Los fanáticos de Marvel en el país ya pueden marcar el calendario. La espera por el evento cinematográfico más ambicioso de la franquicia llegó a su fin tras confirmarse la fecha oficial de estreno de Avengers: Doomsday en Colombia y Latinoamérica, una cinta que promete paralizar las salas de cine antes de terminar el año.

Tras el lanzamiento de su tráiler final, que desató la locura en redes sociales por la integración oficial de los X-Men clásicos y el regreso de Robert Downey Jr. como el temible Doctor Doom, las principales cadenas de exhibición ajustaron sus cronogramas para recibir esta megaproducción dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo.

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Fechas confirmadas de preestreno y estreno en cines

A diferencia de otras producciones que llegan primero a Norteamérica, el público latinoamericano tendrá el privilegio de ver la película un día antes que en Estados Unidos. Toma nota de las fechas exactas para que no te quedes sin boleta:



Preestreno en Colombia: miércoles 16 de diciembre de 2026 (funciones especiales nocturnas).

miércoles (funciones especiales nocturnas). Estreno oficial en Colombia y Latinoamérica: jueves 17 de diciembre de 2026 .

jueves . Estreno en Estados Unidos: viernes 18 de diciembre de 2026.

Este calendario sigue la tradición de los grandes estrenos de Marvel en territorio colombiano, donde los jueves marcan la apertura de la cartelera comercial, permitiendo funciones de medianoche o preestrenos exclusivos desde la tarde-noche del miércoles 16.



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¿Por qué Avengers: Doomsday es el estreno más esperado de diciembre?

El hype alrededor de esta entrega tiene razones de peso que han mantenido el tema en tendencia global. Por primera vez en la historia del cine, la trama reunirá en una misma pantalla a cuatro equipos fundamentales: Los Vengadores, Los 4 Fantásticos, Los Thunderbolts y los X-Men de las recordadas películas de Fox.

En el avance oficial ya se confirmó la participación de actores icónicos como James Marsden (Cíclope), Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto) y Channing Tatum (Gambito), además del inesperado regreso de Chris Evans como Steve Rogers. Todos ellos deberán unir fuerzas para detener el colapso del multiverso provocado por Victor von Doom.

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Recomendaciones para conseguir entradas en Colombia

Dado el impacto de este lanzamiento en plena temporada decembrina, se espera que la preventa de boletas en Colombia se habilite varias semanas antes del 16 de diciembre en cadenas como Cine Colombia.

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Si planeas asistir al preestreno del miércoles o durante el primer fin de semana para evitar spoilers en redes sociales, lo más recomendable es activar las notificaciones de tu cine favorito y asegurar tus sillas en formatos especiales como IMAX, 4DX o XD, diseñados para aprovechar al máximo las secuencias de acción dirigidas por los hermanos Russo.



Clasificación: Recomendada para mayores de 12 años

Duración oficial

Metraje confirmado: 2 horas y 30 minutos

(150 minutos) en formato estándar (registrada en carteleras locales como Cine Colombia alrededor de las 2 horas y 31 minutos ).

(150 minutos) en formato estándar (registrada en carteleras locales como Cine Colombia alrededor de las ). Versión especial: Las funciones en formato Infinity Vision cuentan con 1 minuto adicional (151 minutos).

Reparto confirmado

Dirigida por Anthony y Joe Russo, la película reúne a cuatro grandes facciones de Marvel:

