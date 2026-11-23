El domingo 22 de noviembre de 2026, el Gobierno Nacional del presidente Abelardo De La Espriella tomó una decisión radical en el ámbito digital.

A través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), las autoridades formalizaron una petición ante la plataforma X para lograr la suspensión inmediata del perfil oficial del expresidente Gustavo Petro, registrado bajo el usuario @petrogustavo.

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La medida se fundamenta en un documento oficial dirigido directamente al Equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X.



En dicha carta, la cartera de telecomunicaciones sostiene que las réplicas y publicaciones recientes del exmandatario sobrepasan los límites permitidos en la plataforma, al configurar una posible incitación a la violencia y alentar la presión en las calles contra el orden constitucional.

MINTIC SOLICITÓ A X SUSPENDER LA CUENTA @petrogustavo https://t.co/fZl3vFsDcV — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) November 22, 2026

¿Por qué el Gobierno de Colombia pide suspender la cuenta de X a Gustavo Petro?

Para entender el origen de esta disputa, debes remontarte a los acontecimientos ocurridos durante las movilizaciones del paro nacional del 19 de noviembre de 2026.

El detonante directo que llevó al MinTIC a actuar fue una publicación realizada desde la cuenta de Gustavo Petro el sábado 21 de noviembre. En ese mensaje, el expresidente escribió textualmente: "Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya".

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Este trino no salió aislado; estuvo acompañado por un video de un minuto y 48 segundos. El material audiovisual, que había sido editado y compartido previamente por el usuario registrado como @AlejoToroAnt, rescata un fragmento del discurso que Petro pronunció en Cali el 19 de noviembre.

En dicha intervención pública, el exmandatario aseguró ante la multitud que "lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato".

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Asimismo, sostuvo en su discurso que, si se logran congregar millones de personas en las jornadas de protesta, le corresponde a la movilización popular restaurar lo que él denomina como la democracia real.

Ante estas declaraciones, el MinTIC argumentó formalmente que el mensaje desconoce de forma directa la legitimidad del presidente Abelardo De La Espriella, quien resultó elegido democráticamente por la ciudadanía colombiana en las urnas el pasado 21 de junio de 2026.

En su pronunciamiento institucional, el Ministerio advirtió que una red social masiva no puede transformarse en el instrumento clave para promover un plan antidemocrático o desestabilizador que amenace las instituciones legítimas del Estado.

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¿Cuáles son los argumentos legales y antecedentes presentados ante X para pedir la suspensión?

La carta radicada por el Gobierno de Colombia ante el equipo legal de X no se limita a una simple queja sobre el discurso del expresidente.

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El Ministerio estructuró una argumentación dividida en cuatro pilares fundamentales de carácter reglamentario, judicial y político para sustentar técnicamente la suspensión de @petrogustavo:

Violación de las políticas internas de moderación de X: El MinTIC recordó que la red social cuenta con normas estrictas y claras contra la violencia y la difusión de contenido que promueva agresiones. Según el documento oficial, llamar a intensificar la presión colectiva de manera inmediata en las vías públicas viola las directrices de seguridad de la propia plataforma. Antecedente judicial en el Consejo de Estado: La petición ministerial recordó que el 30 de octubre de 2026, el Consejo de Estado de Colombia emitió una orden judicial para que se retiraran otras publicaciones previas de la cuenta @petrogustavo. En aquellos mensajes eliminados por disposición del alto tribunal, el expresidente señalaba supuestos fraudes electorales o conductas punibles dirigidas hacia el registrador nacional del Estado Civil. Inclusión en la lista OFAC y alcance masivo: El Gobierno solicitó expresamente al equipo de seguridad de X ponderar el impacto real de las publicaciones, considerando el elevado número de seguidores que acumula la cuenta y el hecho objetivamente relevante de la inclusión de Gustavo Petro en la lista OFAC. Referencia histórica al estallido social de 2021: Como antecedente del riesgo que representan estas convocatorias digitales, el MinTIC citó las protestas ciudadanas iniciadas el 28 de abril de 2021 en Colombia. La entidad rememoró cómo las redes sociales sirvieron de plataforma de amplificación en una coyuntura caracterizada por episodios de violencia, bloqueos de vías prolongados, pérdidas humanas y cuantiosos daños en infraestructuras públicas y privadas.

Con esta serie de pruebas y antecedentes, la decisión final queda en manos del equipo de moderación y cumplimiento de la plataforma X, mientras el debate sobre los límites del discurso político en medios digitales continúa concentrando la atención pública en Colombia.