Hija de Gustavo Petro revela dolorosa foto de su bebé: Días en coma, jamás apretó mi dedo

La hija mayor del expresidente Gustavo Petro, Andrea Petro, captó la atención de seguidores luego de que este fin de semana reviviera una conmovedora imagen de su bebé, recordando un difícil momento de vida.

Se trata de una fotografía publicada el domingo 4 de octubre, en su cuenta de Instagram, en la que aparece un dedo de su mano junto a la pequeña manita de su bebé, recién nacida.

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Cabe recordar que esta imagen no es reciente, pues fue tomada en el año 2017 cuando nació la pequeña Luna, primera nieta del expresidente, e hija mayor de Andrea Petro.



Pero esta imagen despertó los sentimientos de solidaridad de cientos de usuarios en redes sociales ya que no tiene un tinte político, sino que refleja el inmenso amor de madre y el difícil momento que atravesó la mujer y su bebé en aquel entonces.



Y es que según ha contado la propia Andrea, su niña llegó a "morir tres veces" después del parto, y fueron varios días sin poderla conocer ya que se encontraba aislada por el delicado estado de salud que presentó.

La pequeña, durante sus primeros meses y años de vida enfrentó varios episodios de salud y cirugías, de las que hoy su madre celebra la victoria. Es por esto que su publicación se volvió tan significativa para seguidores que han conocido la lucha que llevan y lo valiente que ha sido Luna.

Foto de Andrea Petro recordando la lucha de su bebé

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En la imagen Andrea Petro recordó con amor el episodio en el que sintió que perdía a su hija y quiso compartir detalles de ese momento que, según sus palabras, muchos catalogan como hermoso pero tiene una historia de angustia y dolor.

"Todos piensan que es una foto hermosa. Para mí, fue la foto más difícil", inicia diciendo el texto de la publicación.

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Inmediatamente la mujer detalla que esa imagen captó "la primera vez que veía y tocaba a mi bebé después de días en coma, ella jamás apretó mi dedo en ese momento. si quise compartir ese momento".

Los comentarios no se hicieron esperar y la mujer recibió cientos de mensajes de solidaridad de usuarios que se conmovieron por este recuerdo.

¿Qué le pasó a la nieta mayor de Gustavo Petro?

Luna, la nieta mayor del expresidente, e hija mayor de Andrea Petro, ha enfrentado una serie de padecimientos desde el momento de su nacimiento, debido a complicaciones derivadas en el trabajo de parto.

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La situación de la niña fue dada a conocer por su mamá quien, en una entrevista con Los Informantes, de Caracol Televisión, contó que al momento de dar a luz presentó una hemorragia severa en la que perdió más de dos litros de sangre y esto afectó directamente a la bebé quien dejó de recibir oxígeno en el vientre.

"Yo pensé: ‘Me morí’. Entonces, ¿qué pasó? El útero se desprendió y dejó de oxigenar a la bebé. La sacaron ‘muerta’, pero me dejaron así durante 10 horas. Negligencia”, aseguró la mujer.

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Después del parto la mujer y su bebé fueron separadas y pasó 11 días sin poder conocer a su hija quien presentaba un diagnóstico deesalentador.

“A la niña tuvieron que reanimarla tres veces. A ella se le paró el corazón dos veces. Entonces, a raíz de eso, la chiquita no lograba respirar sin máquinas, ni nada. Le habían puesto tantos medicamentos que me dijeron que era mejor que se [fuera] la niña”, describió Andrea.

Finalmente ambas superaron este episodio pero la pequeña ha tenido que ser atendida varias veces debido a recaídas o complicaciones derivadas de la pérdida de oxígeno al momento de su nacimiento.