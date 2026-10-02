¿Adiós a los festivos en Colombia? La polémica propuesta que cambiaría tus días de descanso

¿Es posible que Colombia deje de ser uno de los países con más días festivos del mundo? Una reciente y controversial propuesta ha puesto sobre la mesa la posibilidad de eliminar varios días festivos en Colombia con un objetivo claro: ampliar el margen vacacional legal de los empleados.

La iniciativa busca reestructurar el calendario laboral para equipararlo con estándares internacionales, transformando los descansos aislados en periodos de vacaciones más prolongados y continuos.

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Actualmente, el país cuenta con cerca de 18 días feriados al año, la mayoría de ellos trasladados a los días lunes gracias a la conocida "Ley Emiliani". Aunque estos fines de semana largos benefician enormemente al sector turístico, diversos analistas y gremios económicos señalan que fragmentan la productividad.

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La nueva alternativa plantea reducir el número de puentes festivos para sumarle esos días directamente a las vacaciones obligatorias de los trabajadores, que hoy corresponden a 15 días hábiles por año laborado.

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Los defensores de la medida argumentan que un periodo de descanso extendido es mucho más eficiente para la salud mental de los trabajadores y el rendimiento corporativo.

Pasar de 15 días a un promedio de 20 o 22 días de vacaciones anuales permitiría a las personas desconectarse de forma real y pasar tiempo de calidad con sus familias.

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Además, sostienen que las empresas ganarían en continuidad operativa, al no tener que detener sus procesos a mitad de semana o sufrir bajas de productividad cada mes por la acumulación de feriados.

Por otro lado, el sector del turismo y el comercio formal miran la propuesta con profunda preocupación.

Para las regiones que dependen del turismo interno, los fines de semana tradicionales con puente festivo representan su principal motor de ingresos. Hoteles, restaurantes y transportadores temen que, al sustituir los festivos por vacaciones fragmentadas a lo largo del año, el flujo constante de viajeros disminuya radicalmente, afectando el empleo local en los destinos turísticos más populares del territorio nacional.

El debate apenas comienza en los escenarios legislativos y laborales. Modificar los derechos laborales en Colombia requiere un consenso sólido entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios.

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Mientras que los trabajadores ven con buenos ojos la posibilidad de acumular más días de vacaciones seguidas, la economía de los servicios advierte un golpe severo si se eliminan los puentes.

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¿De quién es la idea de eliminar festivos en Colombia y si ya es un hecho?

La propuesta fue planteada oficialmente por Sebastián Echeverry, presidente de la junta directiva de Colfecar (Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera), durante el congreso anual del gremio.

La iniciativa busca eliminar específicamente cinco días festivos del calendario para convertirlos en cinco días adicionales de vacaciones remuneradas para los trabajadores.

No es un hecho todavía. Se trata únicamente de una iniciativa gremial puesta sobre la mesa para el debate público. Para convertirse en una realidad legal, la propuesta tendría que ser presentada ante el Congreso de la República, redactarse como un proyecto de ley, superar cuatro debates legislativos y recibir la sanción presidencial.

Por lo tanto, el calendario de festivos y las vacaciones actuales en Colombia se mantienen sin ninguna modificación legal.

