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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Cancillería alerta por nueva modalidad de estafa en Colombia al tramitar el pasaporte

Cancillería alerta por nueva modalidad de estafa en Colombia al tramitar el pasaporte

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que advierte a los ciudadanos sobre la circulación de un enlace fraudulento, el cual suplanta su página institucional.

Pasaporte colombiano con gráficos de ciberseguridad e icono de alerta sobre estafa en trámites de la Cancillería
La Cancillería alertó a los ciudadanos sobre un enlace falso que suplanta su página web para estafar en el trámite del pasaporte colombiano
Foto: IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores encendió las alarmas tras descubrir una página web falsa diseñada con el fin de engañar a los colombianos que buscan tramitar su pasaporte. El portal fraudulento utiliza una interfaz idéntica a la web oficial para solicitar información sensible y pagos.

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Los ciberdelincuentes crearon la página web micancilleria.com para suplantar la identidad digital del Estado. Esta dirección engañosa intenta confundir a los usuarios agregando la palabra 'mi' antes del nombre institucional y cambiando el dominio gubernamental por un dominio .com.

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Ante la amenaza que esto representa para los datos personales y el dinero de los ciudadanos, la entidad emitió un comunicado en el que advirtió: "El Ministerio recuerda que su única página web oficial es www.cancilleria.gov.co y recomienda a los ciudadanos verificar siempre la dirección del sitio antes de ingresar sus datos".

Recuerda que el trámite de este documento no requiere de ayuda externa. La Cancillería enfatizó que "el trámite de pasaporte es personal y no requiere intermediarios", por lo que los ciudadanos no deben entregar sus datos ni realizar depósitos a terceros.

Los delincuentes difunden enlaces maliciosos mediante cadenas de mensajes en WhatsApp, publicaciones en redes sociales, SMS y correos electrónicos. Ante esto, la recomendación oficial es evitar abrir enlaces dudosos que soliciten información sensible o cobren por supuestos "turnos de atención".

Infografía oficial de la Cancillería de Colombia alertando sobre páginas falsas y estafas en el trámite de pasaportes
La Cancillería aclaró que no exige pagos anticipados para citas de pasaporte y advirtió sobre la circulación de páginas falsas en Colombia
Foto: www.cancilleria.gov.co

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¿Cómo prevenir estafas al realizar el trámite del pasaporte?

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Para prevenir que caigas en la trampa, las autoridades recomiendan revisar con atención la barra de direcciones del navegador antes de ingresar cualquier información. La Cancillería reiteró su llamado a "verificar antes de hacer clic, entregar sus datos o realizar cualquier pago" .

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Recomendaciones para prevenir fraudes en tu trámite:

  • Verifica el dominio web: Comprueba siempre que la dirección termine en .gov.co y nunca en .com.
  • No Uses Intermediarios: Recuerda que la gestión es estrictamente personal y no requiere gestores.
  • Desconfía de Enlaces: No abras links sospechosos enviados por WhatsApp, SMS o correo.
  • Revisa las Políticas de Pago: En Bogotá no se exigen pagos por adelantado antes del trámite presencial.
  • Acceso Directo: Ingresa escribiendo directamente www.cancilleria.gov.co en la barra de tu navegador.
Infografía oficial de la Cancillería de Colombia alertando sobre páginas falsas y estafas en el trámite de pasaportes
La Cancillería aclaró que no exige pagos anticipados para citas de pasaporte y advirtió sobre la circulación de páginas falsas en Colombia
Foto: www.cancilleria.gov.co

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¿Cómo tramitar el pasaporte colombiano de forma segura?

En Bogotá, la expedición de este documento cuenta con condiciones específicas para evitar que los colombianos sean víctimas de estafas por parte de terceros. La entidad confirmó que “en las oficinas de Bogotá, no se requieren pagos previos”, pues el valor correspondiente se cancela después de la cita.

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Además, quienes viven en la capital pueden acudir directamente a las sedes institucionales de Centro y Norte sin necesidad de agendar una cita previa. Esta modalidad de atención presencial permite realizar el trámite directamente, evitando recurrir a terceros.

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Si necesitas realizar la solicitud fuera de Bogotá, debes consultar previamente la información publicada por la Cancillería en su portal oficial. También es importante verificar que el sitio web de la gobernación o del consulado correspondiente termine en la extensión oficial gov.co.

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Ruta para consultar requisitos y sedes

  • Ingresa al portal web de la entidad.
  • Selecciona Atención y servicio al ciudadano.
  • Ingresa a Trámites y servicios.
  • Selecciona Pasaportes.
  • Haz clic en Lugares de expedición.

Esta nueva advertencia no sería un hecho aislado. En junio de 2026, la Cancillería ya había alertado sobre otra página engañosa que ofrecía supuestas citas para tramitar el documento a cambio de cobros no autorizados a los usuarios.

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Por todo lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una advertencia contundente a la ciudadanía colombiana: "No te dejes engañar". Toda la gestión del pasaporte debe hacerse únicamente a través de las plataformas digitales oficiales de la institución pública.

Ten presente que las únicas autoridades habilitadas para realizar este trámite son la Cancillería en Bogotá, las gobernaciones autorizadas en los departamentos y los consulados de Colombia en el exterior.

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