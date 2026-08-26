Adiós a visa de turismo si hiciste este trámite al llegar a EE.UU; drástica medida de Trump

El gobierno de Estados Unidos tomó una decisión drástica que promete cambiar el panorama migratorio para miles de personas.

Si ingresaste a territorio estadounidense con una visa de turismo o de negocios y después decidiste iniciar un proceso de asilo, esta información te interesa directamente.

Puedes leer: Aeropuertos de Colombia negarán entrada o salida por este detalle en el pasaporte



El Departamento de Estado anunció de manera oficial la revocación de visas de no inmigrante para aquellos extranjeros que utilizaron estos permisos de corta duración con el fin de establecerse de forma permanente en el país.



Esta medida se enmarca dentro de las políticas de la administración del presidente Donald Trump, las cuales buscan limitar el ingreso de ciertos inmigrantes a los Estados Unidos.

De acuerdo con estimaciones proporcionadas por la propia Casa Blanca, esta iniciativa podría convertirse en la mayor revocación masiva de visas registrada en la historia, llegando a afectar hasta a 200.000 personas.

Publicidad

¿A quiénes afectará la revocación masiva de visas en EE.UU.?

Si te preguntas si tu estatus o el de algún conocido corre peligro, la respuesta está en los detalles temporales y el tipo de documento emitido.

La medida se aplicará específicamente a todas aquellas personas que obtuvieron visas B1 (para viajes de negocios) y visas B2 (destinadas al turismo) en un amplio periodo de tiempo que abarca desde el año 2016 hasta el año 2026.

Publicidad

Para que la revocación sea efectiva, los titulares de estas visas deben haber solicitado asilo formalmente en Estados Unidos o encontrarse actualmente con dicho trámite en curso.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó que se está trabajando de manera estrecha y colaborativa con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar con precisión a cada uno de los extranjeros que se encuentren en esta situación legal.

Como el proceso de identificación y cancelación será continuo y progresivo, las autoridades señalaron que el número final de documentos anulados seguirá siendo dinámico y se incrementará de forma paulatina.

Puedes leer:La respuesta prohibida que te dejará sin VISA para Estados Unidos; ya aplican en consulados

¿Por qué el gobierno de EE.UU. considera que solicitar asilo con visa de turismo es un fraude?

Para comprender la base de esta estricta medida, debes entender la perspectiva legal que las autoridades estadounidenses aplican a los visados.

De acuerdo con las declaraciones de Tommy Pigott, las visas de turismo y negocios B1 y B2 se emiten bajo un compromiso muy claro: el solicitante tiene la firme intención de regresar a su país de origen una vez concluida su visita temporal.

Publicidad

Por lo tanto, el portavoz del Departamento de Estado enfatizó que obtener un visado temporal con el propósito oculto de solicitar asilo al llegar constituye un fraude contra el sistema migratorio, lo cual representa un motivo directo y legal para la revocación inmediata del documento.

Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, el mensaje de la administración es contundente: una visa es un privilegio que el país otorga y que puede retirar si se violan los términos establecidos, no un derecho garantizado.

Publicidad

Con estas acciones, el gobierno busca defender rigurosamente la integridad de sus leyes de visados y de asilo.

Puedes leer: Colombianos que soliciten asilo en EEUU serían devueltos al país: lo que se sabe

¿Qué otros antecedentes existen de cancelación de visas en la administración de Donald Trump?

Esta no es la primera acción a gran escala que toma el Departamento de Estado en los últimos meses.

A principios de agosto de 2026, las autoridades reportaron que, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, ya se habían revocado aproximadamente 175.000 visas a ciudadanos extranjeros por diversas causales.

Entre las razones que motivaron esas cancelaciones previas se encuentran la comisión de actividades delictivas, infracciones directas a las leyes de tránsito (como conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias), o incluso motivos de índole política, como el haber "celebrado" el asesinato del conservador Charlie Kirk.

Con este antecedente de 175.000 anulaciones previas y la nueva meta de hasta 200.000 revocaciones por solicitudes de asilo, el control sobre los visados de no inmigrante se consolida como una de las herramientas más dinámicas de la actual política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos.