Colombianos que soliciten asilo en EEUU serían devueltos al país: lo que se sabe

La relación entre Colombia y Estados Unidos comenzó a marcar la agenda política apenas días después de la elección presidencial.

Esta vez, el tema tomó fuerza luego de que el senador estadounidense Bernie Moreno revelara detalles de una conversación que sostuvo con el presidente electo Abelardo de la Espriella, encuentro en el que discutieron asuntos relacionados con migración y cooperación entre ambos países.

Moreno, quien estuvo en Colombia durante la jornada electoral como observador internacional, compartió el mensaje a través de sus redes sociales mientras regresaba a Estados Unidos.



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Allí aseguró que tuvo la oportunidad de reunirse personalmente con el mandatario electo y felicitarlo por el resultado obtenido en las urnas.

“Regresando a América ahora, pero esta mañana tuve la oportunidad de felicitar en persona al presidente electo, Abelardo de la Espriella, por su victoria épica”, escribió el senador republicano.

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Las declaraciones rápidamente generaron atención debido a uno de los temas centrales de la conversación: las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos colombianos en territorio estadounidense.

Lo que habló Bernie Moreno con Abelardo de la Espriella

Según explicó el senador, uno de los puntos más importantes del encuentro fue la migración irregular y el uso de las solicitudes de asilo por parte de algunos ciudadanos que llegan a Estados Unidos.

Moreno afirmó que durante la conversación planteó la posibilidad de que los colombianos que presenten solicitudes de asilo sean devueltos a Colombia y aseguró que encontró una respuesta positiva por parte del presidente electo.

De acuerdo con el relato del funcionario estadounidense, De la Espriella habría manifestado que garantizaría las condiciones necesarias para el regreso de esos ciudadanos al país.

“Cualquier ciudadano colombiano que solicite asilo debería regresar a Colombia y él garantizaría su seguridad y protección”, señaló Moreno al referirse a la conversación sostenida con el mandatario electo.

¿Quién es la exesposa de Abelardo de La Espriella y por qué se divorciaron? (Foto: Abelardo de la Espriella Facebook.

Las palabras del senador despertaron múltiples reacciones debido a que el tema migratorio ha sido uno de los más debatidos en la relación entre ambos países durante los últimos años.

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Moreno también aprovechó para reiterar su postura frente a la inmigración en Estados Unidos.

“América da la bienvenida a los inmigrantes que llegan legalmente, no presentan solicitudes falsas de asilo, son minuciosamente evaluados, aprenden nuestro idioma, se asimilan y no socavan nuestra política exterior”, expresó.

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Además, agregó una frase que rápidamente comenzó a circular entre usuarios y analistas políticos.

“Venir a América es un privilegio, no un derecho”, afirmó.

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El respaldo que ha recibido De la Espriella desde Estados Unidos

Las declaraciones de Bernie Moreno se suman a los mensajes que ha enviado en los últimos días el presidente estadounidense Donald Trump tras conocerse el triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

Trump fue una de las primeras figuras internacionales en reaccionar al resultado electoral y expresó públicamente su respaldo al nuevo mandatario colombiano.

“¡Felicitaciones a ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella, el nuevo Presidente de Colombia!”, escribió el mandatario estadounidense en uno de sus mensajes.

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Posteriormente, también manifestó su interés en fortalecer los vínculos entre ambas naciones durante los próximos años.

“Espero con ganas trabajar para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza a nuestros dos países”, señaló.

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El apoyo de Trump ya se había hecho visible durante la campaña presidencial. Incluso, horas después de conocerse el resultado de las elecciones, publicó un corto mensaje celebrando la victoria del dirigente colombiano.

“He Won, BIG”, escribió.

Más adelante destacó algunos de los aspectos que, según su visión, marcarían el futuro gobierno de De la Espriella.