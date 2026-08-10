VIDEO: Así quedó Cali tras terremoto de 7.4 en Colombia; hay afectación estructural

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el territorio nacional durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. El evento telúrico se registró exactamente a las 7:34 a. m. y tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, específicamente en el municipio de San José del Palmar.

Según el reporte técnico del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento tuvo una profundidad de entre 82 y 96 kilómetros, lo que permitió que fuera percibido en gran parte del país y en algunas zonas fronterizas.

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Cali es una de las ciudades que reporta mayores afectaciones tras el sismo. Los informes preliminares de las autoridades y organismos de socorro dan cuenta de daños de consideración en diferentes edificaciones y estructuras. Entre los incidentes más relevantes se encuentra el colapso del motel Molino Rojo, ubicado sobre la Autopista Suroriental, cuya estructura quedó prácticamente destruida.



Además, se registraron desprendimientos de fachadas y grietas de consideración en edificios ubicados en el centro de la ciudad y en el sector de las Canchas Panamericanas.

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes de la emergencia y reportaron momentos de angustia, así como labores de rescate ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas en estructuras afectadas. Sin embargo, los primeros reportes oficiales no confirmaban víctimas mortales en la capital del Valle del Cauca.

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Se requieren los bomberos en el barrio Capri Cali donde se cayó un edificio y hay personas atrapadas (Carrera 72 # 10 40) Cali. Pudimos reportar ya al 123. pic.twitter.com/4xFxAtvxyI — Christian Garcés (@ChriGarces) August 10, 2026

Me mandan esto de cali pic.twitter.com/Zwi4MtbuBx — Akra (@abdukarim1973) August 10, 2026

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Respuesta de las autoridades locales

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, activó la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres para evaluar la situación y coordinar la atención en las zonas afectadas.

Eder hizo un llamado a los ciudadanos a mantener la calma y recordó las líneas de emergencia habilitadas: Bomberos (119), Defensa Civil (144), Cruz Roja (132), Policía (123) y Movilidad (127). Los organismos de respuesta fueron desplegados en los puntos con mayores afectaciones para realizar censos de daños y asegurar las zonas que pudieran representar un riesgo para la población.

El temblor también fue percibido con intensidad en otras capitales como Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira y Quibdó, además de algunas zonas de Panamá y Venezuela.

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En el Eje Cafetero, la Catedral de Manizales presentó daños estructurales de consideración, mientras que en Pereira se reportaron afectaciones visibles en el Aeropuerto Internacional Matecaña. Por su parte, la Aeronáutica Civil confirmó que seis aeropuertos del país presentan daños en su infraestructura tras el sismo.

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Mientras tanto, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo hace apenas tres días en la ciudad de Cali, se pronunció sobre la emergencia. El mandatario anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Chocó para coordinar la atención en la zona del epicentro y confirmó que viajará a Pereira para supervisar las labores de recuperación.

De la Espriella solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un informe detallado sobre las necesidades más urgentes en las regiones afectadas.

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Por su parte, las autoridades evalúan la posibilidad de que se presenten riesgos adicionales en las poblaciones ubicadas sobre la costa Pacífica, mientras los organismos encargados del monitoreo mantienen seguimiento a la situación.