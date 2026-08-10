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La Kalle  / Noticias  / Nación  / VIDEO: Así se vivió el terremoto desde la cabina de La Kalle; Alejo entró en pánico

VIDEO: Así se vivió el terremoto desde la cabina de La Kalle; Alejo entró en pánico

El temblor de 7.4 en escala de Richter tomó por sorpresa a El Klub de La Kalle que tuvo que conservar la calma en pleno programa

Alejo Arango entra en pánico en pleno terremoto en Colombia
Alejo Arango entra en pánico en pleno terremoto en Colombia
/ FOTO: La Kalle
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Un gran susto se vivió en la cabina de La Kalle debido al fuerte temblor de 7.4 que se registró en la mañana de este lunes 10 de agosto.

Pues el evento telúrico inició a las 7:34 am, cuando el programa El Klub se encontraba en vivo y tomó por sorpresa a los presentadores que interactuaban con la audiencia a través de la página web de www.lakalle.com y redes sociales.

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El momento quedó registrado en cámaras que captaron cuando, en medio de un informe periodístico, la cabina comienza a moverse cada vez con más fuerza hasta que el Dj Roberto Blanco anuncia que se presenta un temblor en Colombia.

Así se vivió el terremoto en pleno programa en vivo

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