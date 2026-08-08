¿Karina García tendrá gemelos? Video de revelación que dejó a Kris R en shock

Karina García y Kris R protagonizaron uno de los momentos más inesperados de la celebración con la que finalmente revelaron que esperan un niño.

Lo que comenzó como una tradicional fiesta de revelación terminó generando confusión entre la pareja, pues una primera dinámica hizo pensar durante unos segundos que el embarazo podría ser de gemelos.

El evento fue organizado para un grupo reducido de invitados y también pudo ser seguido por los seguidores de la creadora de contenido a través de una transmisión en vivo. Entre los asistentes estuvieron figuras como La Jesuu, Yaya Muñoz, Valentino Lázaro y Beba de la Cruz.

La celebración contó con cerca de 100 personas: 50 invitados por Karina y otros 50 por Kris R. El ambiente estuvo acompañado por decoración en tonos neutros, flores blancas y elementos alusivos a una celebración especial.

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Sin embargo, la atención se concentró en el particular juego que antecedió a la revelación definitiva.

Karina García y la broma que hizo pensar en gemelos

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Durante la dinámica, Kris R pateó un balón que terminó revelando el color rosado. La situación generó sorpresa porque la animadora anunció que todavía faltaba una parte del juego y pidió que se realizara una segunda patada.

En esta oportunidad, el balón apareció de color azul. Ante la combinación de resultados, la animadora aseguró: “son 2 son 2”, provocando inmediatamente la sorpresa de Karina García y Kris R.

La creadora de contenido manifestó que no podía creer lo que estaba ocurriendo, especialmente porque, según explicó, había hablado previamente con su ginecólogo y le habían indicado que esperaba un solo bebé.

La reacción de Kris R también llamó la atención. El cantante quedó visiblemente sorprendido ante la posibilidad planteada durante la dinámica, mientras Karina intentaba entender qué estaba sucediendo.

Pero la tensión duró apenas unos instantes. La animadora aclaró que todo se trataba de una broma y que ahora sí comenzaría la verdadera revelación.

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La escena permitió que el momento adquiriera un giro inesperado, pues durante algunos segundos los asistentes llegaron a pensar que Karina García podría estar esperando gemelos.

Karina García finalmente reveló que espera un niño

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Después de la confusión, Karina García y Kris R se tomaron de las manos para protagonizar el momento definitivo. Una cuenta regresiva dio paso al humo azul y a los juegos pirotécnicos, confirmando que el bebé que esperan será un niño.

La noticia provocó la celebración de los invitados y de los seguidores que observaron la transmisión por streaming a través de Kick.

La llegada del nuevo integrante representa además el tercer hijo de Karina García. La creadora de contenido ya es madre de Isabella, conocida en redes sociales como Isa Flow, y Valentino, fruto de su relación anterior con Santiago Mesa Vásquez, conocido artísticamente como Smayv.

Precisamente Isabella tuvo un papel particular durante la expectativa previa a la revelación, pues insinuó que ya conocía el resultado. Incluso participó en un video de tono humorístico en el que apareció con una carpeta que supuestamente contenía la información, aunque sin mostrarla públicamente.

La expectativa también aumentó después de que Yina Calderón afirmara que el bebé sería un niño. Ante las especulaciones, Karina García decidió aclarar la situación en su cuenta de X.

“La única que sabe el sexo de mi bebé es Isa, nadie más, el resto es gente que simplemente está especulando”, escribió la creadora de contenido.

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Karina García también habló sobre el crecimiento de su bebé

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La revelación llegó después de que Karina García compartiera otro detalle relacionado con su embarazo. Semanas antes, la influenciadora contó que su tercer hijo presentaba macrosomía fetal, una condición asociada con un tamaño del bebé superior a los rangos esperados para la etapa de gestación.

La información fue compartida después de una ecografía de rutina, cuando García mostró parte de los resultados a sus seguidores.

“Mi bebé no es un bebé normal. Escuchen esto, que es un macrobebé”, afirmó en aquella publicación.

Según explicó, el equipo médico encargado de su embarazo confirmó que el tamaño del bebé estaba por encima de los parámetros habituales y que sería necesario mantener un seguimiento cercano durante las siguientes semanas.

Con su característico tono de humor, Karina García relacionó el tamaño del bebé con la estatura de Kris R. “¡Porque el papá es gigante!”, comentó.

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La influenciadora también contó que la decisión sobre la modalidad del nacimiento, entre parto natural o cesárea, será tomada en la semana 36 de gestación, teniendo en cuenta el tamaño que alcance el bebé para ese momento.

Así, la esperada revelación de Karina García no solo confirmó que su tercer hijo será un niño, sino que también dejó una de las escenas más comentadas de la celebración: durante unos segundos, una inesperada broma hizo que todos pensaran que la familia podría estar preparándose para recibir a dos bebés.

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