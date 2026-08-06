Actor que le da vida a Aurelio Cheveroni respondió sin filtros a Robinson Díaz

Fernando Rojas no se quedó callado cuando surgió el debate sobre los influencers que buscan abrirse camino en la actuación. Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, el actor y titiritero que interpreta a Aurelio Cheveroni reaccionó a los comentarios que hizo Robinson Díaz sobre este tema y dejó clara su posición frente a quienes llegan desde las redes sociales a la televisión.

La conversación surgió cuando los locutores le recordaron que Robinson Díaz había manifestado que le daba "pereza" ver a los creadores de contenido incursionando en la actuación. Fernando Rojas no esquivó la pregunta y respondió con total espontaneidad, generando una de las frases más comentadas de la entrevista.

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¿Qué respondió Fernando Rojas sobre Robinson Díaz?

Fernando Rojas reaccionó sin rodeos cuando le preguntaron por las declaraciones del reconocido actor colombiano. Entre risas lanzó una frase que sorprendió a quienes estaban en la cabina: "Ah no, pero es que Robinson Díaz habla mucha m%$rd4 como dicen por ahí", dejando claro que no comparte la opinión de su colega sobre los influencers.

Lejos de respaldar esa postura, Rojas aseguró que cualquier persona puede intentar construir una carrera como actor sin importar el camino profesional del que provenga. Para él, la procedencia nunca debería convertirse en un obstáculo cuando existe interés por aprender y desarrollar una nueva faceta artística.

El actor afirmó que no ve ningún inconveniente en que un creador de contenido llegue a una producción audiovisual. "No no no no no. Eso a mí me parece bien, me parece genial, me parece que si tienen talento y están allá y tienen la oportunidad de ser actores, buenísimo", expresó.

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Para explicar su postura, recordó que cambiar de profesión no es algo nuevo y puso como ejemplo al expresidente estadounidense Ronald Reagan, quien pasó de la actuación a la política. Con esa referencia quiso demostrar que una persona puede reinventarse profesionalmente cuando existe compromiso y preparación.

¿Qué necesita un influencer para convertirse en actor?

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Aunque Fernando Rojas defendió la llegada de los influencers al mundo de la actuación, dejó claro que la popularidad en redes sociales no basta para sostener una carrera artística. Según explicó, existe un requisito que considera indispensable para cualquier persona que quiera asumir ese reto.

"Lo importante es que si se van a meter a ser actores pues tienen que estudiar actuación", afirmó, insistiendo en que el verdadero problema no son los creadores de contenido, sino la manera en que actualmente funciona la industria del entretenimiento.

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Rojas explicó que muchas producciones priorizan el alcance que tienen algunas figuras en redes sociales para atraer audiencia. Desde su perspectiva, esa decisión responde a la dinámica comercial de la televisión, aunque considera que la formación sigue siendo el elemento que marca la diferencia entre un aficionado y un profesional.

El actor que interpreta a Aurelio Cheveroni también planteó que quienes llegan desde otros sectores deben asumir el mismo compromiso que cualquier intérprete. Señaló que el verdadero desafío consiste en construir personajes creíbles y no limitarse a aparecer frente a una cámara aprovechando la fama que ya poseen.

Como ejemplo, explicó que incluso los actores con experiencia deben comenzar desde cero cada vez que reciben un nuevo papel. "A mí me toca volver a crear un personaje, volver a entrar, dejar los personajes que yo hago atrás y volver a encajar", comentó al describir el proceso que enfrenta en cada producción.

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Para cerrar su reflexión, recordó la historia de un taxista que terminó participando en una producción audiovisual y sorprendió por sus capacidades interpretativas. Con esa anécdota insistió en que cualquier persona puede convertirse en actor si existe talento y disposición para prepararse.

"¿Se puede decir que un taxista no puede ser actor? Claro que puede ser. Importantísimo: lo tiene que estudiar", concluyó Fernando Rojas, para él la actuación sigue siendo un oficio abierto para todos, siempre que exista disciplina, formación y respeto por la profesión.

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