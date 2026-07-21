Desplante de Aurelio Cheveroni a Melina Ramírez que Laura Acuña confesó en El Klub

El regreso de Yo Me Llamo no solo trajo nuevos participantes y un set renovado, sino también el retorno de personajes icónicos que se roban el show tras bambalinas.

En una entrevista exclusiva para El Klub de La Kalle, Laura Acuña y Melina Ramírez compartieron detalles sobre la dinámica de este año, haciendo especial énfasis en la figura de Aurelio Cheveroni, quien parece haber llegado con una actitud renovada y, según Laura, bastante impredecible.

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A diferencia de otros años, se reveló que Aurelio no fue invitado formalmente esta vez, sino que él mismo se "autoinvitó" al programa.

Laura Acuña, quien bromeó diciendo que ahora le toca lidiar con él porque es su "novio", explicó que trabajar con este personaje es toda una aventura debido a su personalidad voluble.

La presentadora fue clara al describir el comportamiento del famoso personaje en esta etapa del reality, utilizando una frase que dejó a todos pensando: es "muy cambiante".

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¿Por qué Laura Acuña dice que Aurelio Cheveroni es "muy cambiante"?

La razón detrás de esta afirmación radica en los afectos del personaje. Según explicaron las presentadoras en El Klub de La Kalle, Aurelio cambia de parecer cada año respecto a sus sentimientos.

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Mientras que en la temporada pasada se mostraba perdidamente enamorado de Melina Ramírez, para este nuevo ciclo decidió que iba a "probar por otro lado" para ver qué pasaba, dejando atrás su obsesión por Melina.

Este cambio de objetivo amoroso es lo que ha llevado a Laura a calificarlo como alguien que no mantiene una postura fija.

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¿Cómo es la relación de Laura Acuña con Aurelio esta temporada?

A pesar de que Laura bromea con el título de "novio", también reconoce que Aurelio es un personaje que impone su propia dinámica en el set.

Melina Ramírez intervino en la charla para confirmar que, efectivamente, Aurelio ha decidido cambiar de rumbo este año, aunque Laura asegura que todavía "no ha podido" con ella en términos de conquista.

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Esta interacción forma parte del ambiente de diversión y humor que el equipo busca transmitir a las familias colombianas en cada capítulo.

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La presencia de Aurelio Cheveroni se suma a otras novedades de la temporada, como la incorporación de Elder Dayán al equipo de jueces, quien ha tenido que adaptarse rápidamente a los "códigos de miradas" y la química del grupo.

Entre risas, Laura y Melina dejaron claro que, aunque Aurelio sea "muy cambiante", su presencia sigue siendo una pieza clave del humor que caracteriza lo que sucede en los camerinos de Yo Me Llamo

Mira la entrevista completa: