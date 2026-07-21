Estos son sido todos los ganadores de Yo Me Llamó en los 15 años de reality

El programa de imitación musical Yo Me Llamo cumple 15 años al aire, consolidándose como una de las producciones más exitosas de Caracol Televisión.

A lo largo de su historia, el reality ha coronado a 10 ganadores en su versión principal, elegidos mediante la votación del público. El formato busca al "doble perfecto" de reconocidos artistas, evaluando no solo la calidad vocal de los participantes, sino también su caracterización, gestos y puesta en escena.

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La lista de campeones comenzó en 2011 con Jorge Martínez, imitador del cantante vallenato Rafael Orozco. Un año después, en 2012, el título quedó en manos de Brian Álvarez, quien interpretó al mexicano José José.



En la tercera temporada, emitida en 2014, el ganador fue Daniel Mora, imitador de Sandro de América. En esa edición, además, el jurado otorgó un reconocimiento especial por evolución a Deybis Pino, doble de Vicente Fernández.

Para 2015, el programa presentó una edición especial denominada ‘Yo Me Llamo: La Conquista de América’, que reunió a ganadores de distintas versiones internacionales. En esa ocasión, Brian Álvarez, con su imitación de José José, volvió a quedarse con el primer lugar.

¿Quiénes han sido los otros ganadores de ‘Yo Me Llamo’?

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La cuarta temporada, realizada en 2017, marcó un cambio en la historia del concurso con la victoria de David Alsina, imitador de Nicky Jam, quien se convirtió en el primer representante del género urbano en ganar el programa.

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En 2018, Robinson Silva obtuvo el título gracias a su interpretación de Julio Jaramillo. Tras una pausa en las emisiones, el reality regresó en 2020 y coronó como ganador a Albert Sánchez, imitador de Roberto Carlos.

Posteriormente, en 2022, Alejandro León conquistó al público con su personificación de Camilo Sesto. En 2023, el triunfo fue para Juan Carlos Parra, quien imitó a Carín León, mientras que en 2025 el campeón fue Víctor Manuel Serna con su interpretación de Vicente Fernández.

El formato también amplió su propuesta con ‘Yo Me Llamo Mini’, cuya primera edición tuvo como ganador a Juan Pablo Cadena, imitador de José Feliciano.

La nueva temporada de Yo Me Llamo se estrenará este martes 21 de julio de 2026 a las 8:00 p. m. Para esta edición, Caracol Televisión anunció un aumento en los premios: el ganador de la categoría de adultos recibirá 500 millones de pesos, mientras que el campeón de ‘Yo Me Llamo Mini’ obtendrá 100 millones de pesos destinados a su formación universitaria.

La mesa de jurados también tendrá una novedad con la llegada del cantante vallenato Elder Dayán Díaz, conocido como "El Cantor", quien se suma a Amparo Grisales, César Escola y al personaje Aurelio Cheveroni, en reemplazo del salsero Rey Ruiz.