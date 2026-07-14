Ganador de Yo Me Llamo descubrió que su hija no era suya; así se enteró

Si recuerdas a Robinson Silva por su triunfo en Yo Me Llamo interpretando a Julio Jaramillo, ahora vuelve a dar de qué hablar por una historia muy distinta a la música. El cantante abrió su corazón para contar el difícil momento que vivió cuando una expareja le hizo creer que sería padre por segunda vez.

Todo ocurrió poco tiempo después de la pandemia, cuando inició una relación sentimental que avanzó rápidamente. Según relató, la mujer le anunció que estaba embarazada: "Todo era felicidad, como una fábula. Y yo dije: 'Ve, con ella es'",Desde ese instante asumió el compromiso de acompañarla en cada etapa del proceso con la ilusión de agrandar su familia.

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Durante varios meses vivió lo que describió como una etapa llena de esperanza. Acompañó a su entonces pareja a controles médicos, asistió a ecografías y comenzó a prepararse para la llegada de la bebé. En ese momento no imaginaba que la historia terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más duros de su vida.



¿Cómo descubrió Robinson Silva que la niña no era su hija?

Con el paso del tiempo empezaron a aparecer comentarios de personas cercanas que sembraron dudas sobre la paternidad del artista, mi amigo me dijo "Robinson, le voy a contar una cosa, haga la prueba de ADN, porque a mí me contaron... que ella siempre iba ara una parte en donde se escondían".

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El ganador de Yo Me Llamo explicó que me quedé mirándola, pues no se parecía mucho tampoco, ¿no?". Prefirió no registrar legalmente a la niña hasta tener una respuesta definitiva. Por esa razón insistió en realizar una prueba de ADN, convencido de que solo un examen científico podía confirmar si realmente existía un vínculo biológico entre ambos.

La verdad terminó llegando de la forma menos esperada. Robinson contó que una publicación en redes sociales mostró a su expareja junto a uno de sus primos. Poco después confirmó que ese familiar era el verdadero padre biológico de la menor, una situación que puso fin al engaño que había vivido durante varios meses.

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El resultado de la prueba de ADN confirmó que no existía ninguna relación biológica con la niña. Para el cantante fue un golpe que transformó por completo su forma de asumir las relaciones personales y la confianza que depositaba en quienes hacían parte de su vida sentimental.

¿Qué cambió en la vida del ganador de Yo Me Llamo?

Después de esa experiencia, Robinson Silva aseguró que tomó decisiones para evitar volver a vivir una situación similar. Durante una entrevista en La Red, reveló que actualmente se practica un espermograma cada seis meses, una medida que considera necesaria para proteger su tranquilidad y evitar nuevos engaños.

El artista explicó que decidió compartir esta historia porque considera importante hablar de situaciones que también enfrentan otras personas. Aunque el episodio marcó su vida, aseguró que continúa concentrado en sus proyectos musicales y en seguir construyendo su carrera artística.

Robinson Silva cautivó a los colombianos con su voz idéntica a la de Julio Jaramillo, pero hoy es noticia por revelar uno de los episodios personales más difíciles de su vida Foto collage creado por La Kalle @robinsonsilvajj

Muchos seguidores todavía lo recuerdan por el éxito que alcanzó en Yo Me Llamo, donde conquistó al público con su interpretación de Julio Jaramillo. Años después de aquella victoria, el cantante volvió a captar la atención, esta vez por una experiencia personal que sorprendió a quienes siguen su trayectoria.

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