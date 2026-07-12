¿Por qué Isabella Ladera decidió tener un parto en agua? estos son sus beneficios

El nacimiento del hijo de Isabella Ladera y Hugo García se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados en redes sociales.

La creadora de contenido venezolana compartió las primeras imágenes de la llegada de Koa, mostrando que optó por un parto humanizado en una piscina inflable, una modalidad que ha ganado popularidad en distintos países y que busca brindar un ambiente más tranquilo para la madre durante el trabajo de parto.

Las fotografías publicadas por la pareja permitieron ver algunos de los momentos más emotivos del nacimiento. En ellas aparece Isabella Ladera dentro del agua mientras sostiene a su bebé por primera vez, acompañada en todo momento por Hugo García, quien permaneció a su lado brindándole apoyo emocional durante todo el proceso.

Aunque la influencer describió la experiencia como profundamente transformadora, también confesó que el camino no fue sencillo. Según relató, el trabajo de parto se prolongó durante 26 horas y hubo momentos en los que sintió que no podía continuar.

“Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida”.

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Además, en otra publicación reconoció que "casi tiró la toalla" debido a la intensidad de las contracciones, aunque finalmente solo necesitó tres pujos para recibir a Koa.

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Isabella Ladera despertó interés por el parto en agua

La decisión de Isabella Ladera de optar por un parto en agua despertó la curiosidad de miles de usuarios que comenzaron a preguntar cómo funciona esta modalidad y cuáles son sus principales beneficios.

El parto en agua comenzó a popularizarse desde la década de 1970 y consiste en realizar parte del trabajo de parto, e incluso el nacimiento, con la madre parcialmente sumergida en agua templada, generalmente alrededor de los 37 grados centígrados.

De acuerdo con especialistas en reproducción humana y embriología, esta técnica busca crear un ambiente relajado que favorezca el bienestar físico y emocional de la madre durante el proceso de dar a luz.

Sin embargo, recalcan que únicamente debe realizarse en embarazos de bajo riesgo y siempre bajo la supervisión permanente de personal sanitario.

Durante la fase de dilatación, el agua caliente ayuda a relajar la musculatura del suelo pélvico y facilita la movilidad de la madre, permitiéndole adoptar posiciones más cómodas mientras avanzan las contracciones.

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Beneficios del parto en agua como el que tuvo Isabella Ladera

El caso de Isabella Ladera volvió a poner sobre la mesa los beneficios que diferentes especialistas atribuyen al parto en agua cuando cumple con las condiciones médicas necesarias.

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Entre las principales ventajas se encuentran:

Favorece la relajación física y emocional de la madre.

Facilita la dilatación gracias al efecto del agua caliente.

Reduce la sensación de peso al aumentar la flotabilidad.

Permite adoptar posturas más cómodas durante el trabajo de parto.

Disminuye la presión sobre el periné, reduciendo el riesgo de desgarros y la necesidad de practicar una episiotomía.

En algunos casos puede disminuir la necesidad de analgésicos.

Favorece una mejor circulación sanguínea hacia el útero, contribuyendo al aporte de oxígeno para el bebé.

El cambio de temperatura al nacer suele ser más gradual, lo que puede hacer más suave la transición al exterior.

Especialistas también explican que, mientras el bebé permanece unido al cordón umbilical, continúa recibiendo oxígeno por esa vía y no respira por los pulmones hasta salir del agua, momento en el que es elevado cuidadosamente para iniciar su respiración.

Isabella Ladera mostró una experiencia que no aplica para todos los embarazos

Aunque el nacimiento de Koa generó numerosos comentarios positivos, los expertos recuerdan que esta modalidad no es adecuada para todos los casos.

El parto en agua suele autorizarse únicamente cuando el embarazo es de bajo riesgo y ha llegado a término. No se recomienda en situaciones como embarazos múltiples, placenta de inserción baja, partos prematuros o cuando la madre presenta algunas patologías, entre ellas problemas cardíacos o diabetes.

Además, el procedimiento debe realizarse siempre bajo vigilancia médica, utilizando una piscina o bañera completamente limpia y controlando permanentemente tanto la temperatura del agua como el estado de la madre y del bebé.

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Los especialistas también advierten que existen algunos riesgos potenciales, como la posibilidad de contaminación del agua si no se cumplen las medidas sanitarias o complicaciones que obliguen a cambiar rápidamente el plan de parto.

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La experiencia compartida por Isabella Ladera permitió visibilizar esta alternativa para el nacimiento y generó interés por conocer cómo funciona el parto humanizado en agua.

Su testimonio, acompañado por las imágenes del nacimiento de Koa y el apoyo permanente de Hugo García, abrió nuevamente la conversación sobre las distintas opciones que pueden acompañar el proceso de dar a luz, siempre bajo la orientación y supervisión de profesionales de la salud.

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