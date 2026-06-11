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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Isabella Ladera sorprende al aparecer con un bebé en brazos junto a su pareja; ¿es su hijo?

Isabella Ladera sorprende al aparecer con un bebé en brazos junto a su pareja; ¿es su hijo?

La pareja apareció en un video junto a un bebé, situación que despertó múltiples especulaciones entre sus seguidores sobre la posibilidad de que fuera hijo de la modelo.

¿Ya nació el hijo de Isabella Ladera?, esto dijo la influencer
Isabella Ladera sorprende al aparecer con un bebé en brazos junto a su pareja; ¿es su hijo?
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

La influencer venezolana Isabella Ladera y su pareja, el modelo Hugo García, volvieron a convertirse en el centro de atención de las redes sociales tras la difusión de un video que sorprendió a sus seguidores. En las imágenes, se observa a la pareja sosteniendo con afecto a un recién nacido.

El revuelo comenzó cuando la pareja apareció junta en un videoclip cargando a un pequeño, lo que despertó la curiosidad de los internautas. Dado que Isabella se encuentra en la recta final de su embarazo, al punto que muchos usuarios asumieron que era el hijo de la modelo.

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Cabe recordar que la creadora de contenido es muy abierta sobre su embarazo, al punto de compartir regularmente con sus seguidores las distintas etapas del proceso, incluyendo tanto los momentos positivos como los más difíciles.

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¿Es el hijo de Isabella Ladera y Hugo Garcia?

Debido a la viralidad que causó este video, fue la misma Isabella Ladera, quien se encargó de aclarar la situación a través de sus plataformas digitales. La influencer explicó que el bebé que aparece en las imágenes no es su hijo, sino un muñeco hiperrealista utilizado durante una clase de preparación para padres.

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Sumado a esto, Isabella comentó que gracias a la experiencia con el bebé de práctica aumentó su emoción y expectativa por la llegada real de su pequeño. Además explicó que estas clases forman parte de la preparación integral que se encuentran recibiendo, con el fin de poder ser buenos padres.

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De igual forma, los seguidores de ella afirman que se encuentra en la semana 34 de embarazo. Aunque la duración estándar de una gestación es de 40 semanas, los especialistas médicos consideran que un parto se encuentra "a término" si ocurre entre las semanas 37 y 41.

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Bajo estos cálculos médicos, los seguidores de la modelo comienza a especular que el hijo de la pareja podría nacer entre la última semana de junio y los primeros días de julio de 2026.

Por el momento, Isabella Ladera continúa compartiendo reflexiones, fotografías y videos de su día a día sobre su espera para la llegada del bebé, permitiendo que sus seguidores sigan de cerca los últimos acances antes del esperado momento.

Mira también: Isabella Ladera y Hugo García confirman embarazo y sorprenden con emotiva foto

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