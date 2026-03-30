Isabella Ladera no aguantó más y pidió a sus seguidores respeto tras incómodo momento

Es sabido que en el mundo de las redes sociales, existe cierta cercanía entre los creadores de contenido y su audiencia suele ser una constante; sin embargo, para Isabella Ladera, esa proximidad ha cruzado una línea física que ya no está dispuesta a tolerar, tanto es así que la venezolana usó sus redes para mandar un mensaje al respecto.

La creadora de contenido recientemente utilizó sus plataformas digitales para pedir respeto por su espacio personal en medio de la etapa final de su embarazo, aclarando que aunque ama la interacción con su comunidad, mencionó que a veces las personas se aprovechan de esa situación.

Puedes leer: El emotivo video con el que Paola Jara mostró la posible primera palabra de su hija



Ladera afirmó que hay una interacción que sucede en la calle que le genera una “sensación terrible”, el cual es que personas desconocidas intenten tocar su vientre sin consentimiento, destacando que esta petición no nace por su ego, ni tampoco por alguna mala intención que tiene al respecto.



"No lo digo desde el ego ni desde malas intenciones", explicó, señalando que se trata estrictamente de cómo se siente a nivel personal ante el contacto físico no deseado, en especial porque afirma que nunca niega una fotografía, incluso cuando no se encuentra en su mejor momento.

Isabella Ladera les pide a sus fanáticos que, por favor, no le toquen la barriga pic.twitter.com/EBLbFjtEYT — KPININI (@kpininimemes) March 29, 2026

¿Qué más mencionó Isabella Ladera sobre esta situación?

Asimismo, Isabella Ladera pidió a la opinión pública que no la “funen”por expresar este límite. Debido a que para ella, este proceso de gestación es algo “muy suyo” y privado, y considera que el respeto a la integridad física debe prevalecer incluso en las interacciones entre celebridades y fanáticos.

Publicidad

Puedes leer: Isabella Ladera y su pareja enfrentan dolorosa pérdida; así lo despiden

Por otro lado, otro tema que se viene mencionando es sobre el posible nacimiento de su bebé, por lo cual, también aprovechó para desmentir las diferentes especulaciones que habían al respecto tras la viralización de una fotografía compartida por Hugo García, en la que se veía a Isabella sosteniendo a un recién nacido.

Publicidad

Ante la confusión generada en redes sociales, Isabella aclaró que su bebé aún no ha nacido y que actualmente se encuentra transitando las últimas semanas de gestación. Fiel a su deseo de proteger su intimidad, manifestó que la fecha exacta del parto es un tema que prefiere mantener en privado y que será ella misma quien decida cuándo compartir la noticia con sus seguidores.

Mira también: Viuda de Yeison Jiménez reaparece en matrimonio junto a su cuñada y despierta admiración