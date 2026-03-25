El emotivo video con el que Paola Jara mostró la posible primera palabra de su hija

Paola Jara, volvió a emocionar a los millones de seguidores de sus redes sociales, tras compartir un emotivo video de su hija, Emilia. Tanto es así que en la tarde del martes 24 de marzo de 2026, la artista sorprendió a su audiencia con un clip que sugiere que la pequeña, ya está intentando comunicarse.

A través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de "Mala mujer" documentó un momento íntimo y cotidiano que rápidamente se volvió viral. Durante este video se observa a la bebé moviéndose con gran emoción mientras emite una serie de gritos y sonidos agudos al escuchar la voz de su madre.

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Tanto es así que Paola Jaraba muestra cómo es su interacción con la menor y se escucha: "¿Quién aprendió a gritar ya? ¿La hermana menor aprendió a gritar ya? (Risas) ¿Quién le enseñó a gritar? ¿Valentina? Emi, ¿qué es eso, hija?". La reacción de Emilia, quien parece responder a los estímulos de la cantante, despertó miles de comentarios y reacciones por parte de los fanáticos.



Sin embargo, el entusiasmo de los seguidores sugiere que Emilia ya está dando sus primeros pasos en el lenguaje, las fuentes aclaran que estos sonidos son, en realidad, una etapa natural en el desarrollo de los bebés. A los cuatro meses, es común que los lactantes comienzan a experimentar con su voz y a emitir gritos para llamar la atención.

¿Qué dijo Paola Jara sobre lo que pasó con Emilia?

Paola Jara durante el video confirmó que esto no eran palabras, sino que su hija está aprendiendo a comunicarse de esta manera. Por otro lado, esta situación sigue mostrando las diferentes repercusiones que tiene el hijo de Jessi Uribe con la cantante en sus seguidores.

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Este episodio ocurre en un momento de gran curiosidad para los seguidores de la pareja, quienes han estado atentos a cada detalle del crecimiento de la niña. Durante meses, el rostro de Emilia fue mantenido en reserva por sus padres, convirtiéndose en una incógnita.

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La pareja había manifestado en diversas ocasiones que no tenían una fecha prevista para mostrar a la bebé de manera oficial. Al punto que Jessi Uribe afirmó que esto lo hace como una estrategia para evitar la atención mediática en su hija, dado a la experiencia que vivió con sus otros hijos.

Este tipo de contenidos refuerza el vínculo de Paola Jara con su comunidad digital, demostrando que, más allá de los escenarios, su faceta como madre es la que hoy ocupa el centro de sus prioridades y ya la atención de sus seguidores.

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