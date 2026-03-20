Paola Jara rompe el silencio y revela pérdida que vivió: Jessi Uribe no lo supo

La cantante Paola Jara decidió hablar sin filtros sobre una etapa poco conocida de su vida personal. En una reciente conversación, la artista abrió su corazón y contó detalles de dos momentos que marcaron su camino antes de convertirse en mamá, una historia que tomó aún más relevancia tras el nacimiento de su hija Emilia.

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El 19 de noviembre de 2025, junto a Jessi Uribe, celebraron la llegada de su hija, un acontecimiento que transformó por completo su vida. Desde entonces, ambos han compartido algunos fragmentos de esta nueva etapa, manteniendo cierto nivel de privacidad, pero dejando ver la felicidad que los rodea.

Sin embargo, detrás de esa alegría hay una historia que pocos conocían en detalle. Paola Jara explicó que, antes de la llegada de Emilia, tuvo que atravesar dos momentos complejos que cambiaron su perspectiva sobre la maternidad.

¿Por qué Paola Jara considera a su hija un milagro?

Aunque anteriormente había mencionado que había pasado por una pérdida, en esta ocasión reveló que fueron dos experiencias similares las que enfrentó. Esa situación hizo que, en su momento, dudara si podría convertirse en madre.

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Además, la artista mencionó que también existían preocupaciones relacionadas con su edad, lo que aumentaba la incertidumbre frente a la posibilidad de tener un hijo. Por eso, cuando finalmente llegó Emilia, la describió como un verdadero milagro en su vida.

La pequeña, que recientemente cumplió cuatro meses, ha generado gran interés entre los seguidores de la pareja. Incluso, en los últimos días, Jessi Uribe compartió algunas imágenes donde se alcanza a ver un poco más su rostro, lo que desató comentarios y reacciones en redes sociales.

Paola Jara junto a su bebé Emilia Foto: paolajarapj

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Durante la conversación, Paola Jara recordó cómo ocurrieron esos episodios. El primero se dio en Chile, mientras se encontraba cumpliendo compromisos profesionales. Según relató, estaba compartiendo con sus seguidores, tomándose fotos, cuando comenzó a sentirse mal, con mareo y visión alterada.

Ese momento encendió las alertas y marcó el inicio de una experiencia que, según contó, fue difícil de asimilar en su momento.

El segundo episodio ocurrió en una fecha clave para la carrera de Jessi Uribe. Ese día, el cantante tenía programado un importante concierto en el Movistar Arena, uno de los escenarios más relevantes del país.

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Paola tenía previsto acompañarlo en tarima, pero horas antes del evento tuvo que acudir a urgencias. A pesar de la situación, decidió no contarle lo que estaba pasando en ese momento.

La artista explicó que tomó esa decisión porque no quería generar preocupación en medio de un día tan importante para su pareja. Finalmente, cumplió con su compromiso en el escenario, manteniendo la situación en privado durante ese momento.