Pastor que accedió a su hijastra se lamenta de que la joven se le escapara: "Soy experto"

El pastor de una iglesia cristiana, José Ramírez no deja de despertar indignación en Colombia, no solo por los hechos cometidos contra su hijastra en Chinchiná, sino también por un reciente pronunciamiento en el que reveló detalles de su plan contra la menor de edad y justificó sus actos.

Se trata de una entrevista que concedió desde la cárcel el señalado agresor y en la que con frialdad contó detalles de sus sentimientos e intenciones hacia la menor de edad, cómo planeó accederla, como logró engañarla para retenerla y desaparecerla.

Los detalles fueron conocidos a través del podcast Conducta Delictiva que logró dialogar con José Ramírez en la cárcel La Tramacúa, donde se encuentra pagando una condena de más de 40 años luego de que su víctima lograra desamarrarse y escapar del lugar mientras el hombre cavaba un hueco para enterrarla.

En medio del diálogo el hombre confesó que luego de accederla se le ocurrió "la idea" de apagar la vida de la joven y desaparecer el cuerpo para no despertar sospecha. Pero lo más indignante es que en medio del relato el hombre no se lamentó de lo ocurrido sino que se cuestiona cómo la menor logró soltar los nudos estando amarrada, más aún cuando se considera un "experto en cuerdas.

Condenan a más de 40 años al pastor que abusó de su hijastra /Foto: redes sociales

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“La pregunta mía es ¿cómo ¿cómo se desató no lo sé ¿De qué forma la No sé vuelvo y le digo para mí yo ahora me pregunto eso Yo me hago esa preguntas ¿Cómo un hombre experto en cuerdas ¿de qué manera que se me soltó no esa parte yo no la logro comprender”, se cuestionó sobre lo ocurrido con la menor.



Pastor de Chinchiná agradece que su hijastra se escapara de él

De igual forma, mencionó que una vez vió corriendo a su hijastra decidió seguirla, pero, esta ya le llevaba una cierta ventaja. “No alcancé a detenerla y más abajo fue que unos vecinos la auxiliaron”, pese a esto José Ramírez mostró una tranquilidad a medida que iba avanzando la conversación.

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Sin embargo, pese a mostrar tranquilidad mencionó que agradece a Dios que la menor se haya escapado de donde se encuentraba. “La verdad me siento agradecido con Dios que se soltó Para mí fue un fue una intervención divina de que ella se haya soltado porque si no no estaría”

Recordemos que José en estos momentos se encuentra cumpliendo una pena de superior a 43 años de prisión, después de que vecinos del sector casi es linchado por la comunidad, los cuales auxiliaron a la menor una vez decidió escapar del pastor.