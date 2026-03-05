Pastor cristiano que abusó de su hijastra y cavó una tumba para enterrarla fue condenado

Un juez emitió una condena de 43 años y seis meses de prisión contra el pastor cristiano José Erley Ramírez Garcés, luego de que el proceso judicial determinara su responsabilidad en los hechos ocurridos con su hijastra menor de edad en zona rural del municipio de Chinchiná, Caldas.

El caso generó una fuerte reacción en el país desde abril de 2025, cuando comenzó a circular un video grabado por habitantes de la vereda San Andrés. En esas imágenes se observaba a la menor, que en ese momento tenía 13 años, correr descalza por un camino destapado mientras intentaba cubrirse con una sábana y pedir ayuda desesperadamente.

Según lo que quedó registrado, la joven había logrado escapar de la vivienda donde se encontraba retenida tras aprovechar un momento de descuido. La escena ocurrió en una zona rural y fue presenciada por varios vecinos que escucharon sus gritos.

Uno de los primeros en reaccionar fue Diego Osorio, un habitante del sector que decidió acercarse al lugar después de oír los llamados de auxilio. Inicialmente pensó que se trataba de una discusión entre familiares, pero al notar la gravedad de lo que estaba ocurriendo alertó a otras personas de la comunidad.

Mientras la menor pedía ayuda, el hombre intentó escapar del lugar en una camioneta. Sin embargo, durante la huida perdió el control del vehículo y terminó accidentándose en el trayecto.

Tras el choque, el pastor abandonó el vehículo e intentó ocultarse en una zona de guaduales ubicada entre Santa Rosa de Cabal y Chinchiná. Allí permaneció por un corto tiempo antes de ser localizado por habitantes del sector.

Identifican a pastor que quiso abusar a su hijastra /Foto: redes sociales

Los vecinos que lo encontraron decidieron retenerlo mientras llegaban las autoridades. En medio de la tensión del momento, varias personas lo enfrentaron, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía para evitar que la situación escalara aún más.

Debido a las lesiones que presentaba, el hombre fue trasladado inicialmente a un centro médico en Pereira, donde recibió atención antes de quedar formalmente a disposición de la justicia.

El testimonio de la menor fue clave

Durante el proceso judicial se conocieron detalles de lo que habría vivido la joven antes de lograr escapar. Según su relato ante las autoridades, se encontraba sometida a constantes amenazas y temía por su integridad.

Las investigaciones también indicaron que el hombre habría preparado un lugar en el que pretendía ocultar el cuerpo de la menor, lo que aumentó la preocupación de los investigadores cuando comenzaron a reconstruir lo ocurrido.

Uno de los testimonios que circuló en los primeros días del caso fue el de Orbilio Maya, líder social de Santa Rosa de Cabal, quien explicó que la joven logró escapar al lanzarse por una ventana cuando el hombre no estaba atento.

Ese momento resultó determinante para que pudiera pedir ayuda y para que los habitantes de la zona reaccionaran rápidamente.

