Vicky Dávila se vengó por todos y le cortó la barba a Cuervo, en vivo

En su reciente visita a El Klub de La Kalle, la periodista Vicky Dávila demostró que cuando se trata de cobrar apuestas, ella es la primera en la fila.

Todo empezó por culpa del fútbol —como casi siempre— y terminó con un Cuervo bastante más lampiño de lo habitual

Resulta que los muchachos de La Kalle son hinchas a morir del Nacional, y como el equipo perdió, les tocó pagar una apuesta que incluía dejarse unos bigotes bastante particulares.



Pero Vicky, que tiene esa "firmeza" que ya todos conocemos, no se iba a quedar solo mirando. Cuando llegó el momento de "meter mano" a la apuesta, ella no lo dudó ni un segundo. "Vicky Dávila metiendo mano a esa apuesta" fue el grito de batalla en la cabina mientras se preparaban para lo inevitable.

La escena fue para alquilar balcón. Imagínate a Vicky, con esa seguridad que la caracteriza, tomando la máquina de afeitar para darle su merecido a Cuervo. Ella misma lo advirtió: "Yo soy recia yo tengo firmeza", y vaya si lo demostró.

Entre risas y comentarios de los demás locutores, la periodista se encargó de que la apuesta se cumpliera al pie de la letra. Cuervo, que no tenía más opción que aceptar su destino, le dijo: "Yo te rapo la barba con vos Vicky solo tienes que dejarle este bigotico listo".

Pero más allá del chiste y las risas, este momento mostró a una Vicky relajada, muy alejada de la imagen seria de los debates presidenciales. Fue una especie de "venganza" divertida en nombre de todos los que alguna vez han tenido que aguantar las bromas de los locutores de La Kalle.

Durante la transmisión en YouTube y TikTok, miles de personas vieron cómo "Vicky le vas a dar el primer afeitado" se convertía en el evento del día.

Lo mejor de todo fue ver cómo Vicky conectó con el equipo, demostrando que para ella "la palabra es lo más importante en la vida". Si hay algo que ella respeta es el cumplimiento de lo pactado.

Al final, Cuervo terminó con un look renovado y Vicky con una sonrisa de oreja a oreja, dejando claro que, aunque sea candidata, nunca pierde el sentido del humor ni las ganas de participar en una buena recocha.

