HERMANAS EN MALAMBO
FALLECE JUGADOR DE SELECCIÓN COLOMBIA
LICENCIA DE CONDUCCIÓN DIGITAL
Hijo de Giovanny Ayala canta en 'A Otro Nivel' y su padre lo sorprende en pleno show

Hijo de Giovanny Ayala canta en ‘A Otro Nivel’ y su padre lo sorprende en pleno show

Sebastián Ayala llegó al escenario del reality para mostrar su propuesta musical frente al jurado. La audición tomó un giro especial cuando ocurrió un momento preparado por su padre.

Sebastián Ayala se presenta en 'A Otro Nivel'
Foto: @giovannyayalaoficial, Caracol Tv
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

El programa musical ‘A Otro Nivel’, producido por Caracol Televisión, recibió en uno de sus episodios a Sebastián Ayala, hijo del cantante colombiano Giovanny Ayala. El joven llegó al escenario con la intención de presentar su proyecto musical y compartir parte de su proceso dentro del género popular.

Durante su presentación, el joven explicó que su interés por la música empezó desde temprana edad. Creció en un entorno cercano a los escenarios y a la actividad artística de su padre, quien construyó una trayectoria dentro de la música popular en Colombia.

Puedes leer: Arcángel confirma concierto en Colombia: fecha, lugar, venta de boletas y más

A pesar de esa cercanía con el mundo musical, él decidió construir su propio camino como cantante. En el programa explicó que actualmente trabaja en su carrera como solista y que su objetivo consiste en mostrar su talento frente al público y el jurado del reality.

El participante también habló sobre el proceso que vive como artista emergente. Según explicó, su proyecto musical avanza con nuevas canciones y presentaciones en distintos espacios, mientras busca consolidar su propuesta dentro del género.

Presentación de Sebastián Ayala en 'A Otro Nivel'

Durante su audición en el reality Sebastián Ayala interpretó una canción frente a los jurados Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco. Al terminar su presentación, el programa mostró una sorpresa relacionada con su familia.

En ese momento ingresaron al escenario su esposa, su hija y su tío, quien también trabaja como su mánager. Ellos llegaron en representación de Giovanny Ayala y participaron frente al jurado mientras el cantante seguía el desarrollo del momento.

Puedes ver: Sonia, viuda de Yeison Jiménez, reaparece con una foto en el cumpleaños de su hijita

El grupo familiar llevó además un cartel enviado por el artista como señal de respaldo. En la imagen aparece la abuela de Sebastián, quien falleció. Su presencia dentro del mensaje representó un recuerdo familiar que acompañó el momento vivido en el escenario.

El gesto reunió a varios integrantes de la familia alrededor del proceso musical del participante y se convirtió en una de las escenas destacadas del episodio.

Durante ese encuentro, el jurado Gian Marco interactuó con la hija de Sebastián. El cantante le pidió que enviara unas palabras de apoyo a su padre para continuar con su carrera en la música. La niña participó en ese momento frente a las cámaras mientras el resto de la familia permanecía junto al participante.

La presentación permitió mostrar una etapa importante en el proceso musical de Sebastián Ayala. Su participación en el programa, junto con el acompañamiento de su familia, representó un nuevo momento dentro de su camino como cantante solista.

