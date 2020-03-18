Publicidad

  • Cristina Hurtado se suma al Talento Caracol; ya se conoce qué programa presentará
    Cristina Hurtado, presentadora colombiana
    Foto: Instagram @crisshurtado
    Farándula

    Cristina Hurtado se suma al Talento Caracol; ya se conoce qué programa presentará

    La reconocida presentadora sorprendió a los televidentes al anunciar su llegada a Caracol Televisión. Entre lágrimas y rodeada de afecto, compartió lo que este nuevo reto significa para ella.

  • Jessi Uribe
    Jessi Uribe fue nominado dos veces en los premios juventud 2021
    /Foto: Instagram @jessiuribe3
    Farándula

    "A ella le gusta verme 'empeloto' y en botas": Así inició su cumpleaños Jessi Uribe

    El artista celebra 35 años de vida

  • 000046125824.jpg
    Música

    ¿Recuerdas a Jair Santrich? El ganador de A Otro Nivel trae buena música

    El cantante ganó el programa A Otro Nivel versión 2017 venciendo a Jessi Uribe.

  • Alexandra colorado foto walter gomez.JPG
    Las presentaciones más increíbles de Alexandra Colorado, ganadora de A Otro Nivel
    /Foto: Walter Gómez - A Otro Nivel
    Farándula

    Las presentaciones más electrizantes de Alexandra Colorado, ganadora de A Otro Nivel

    La joven se alzó con el primer lugar en el reality gracias a su voz que parece de otro planeta.

  • 11031_La Kalle - Paulina Vega cuando tenía 15 años - Foto referencia Instagram.
    La Kalle - Paulina Vega cuando tenía 15 años - Foto referencia Instagram.
    Farándula

    Y uno tragando tamal: Paulina Vega dio hermoso y sensual regalo de Navidad a sus fans

    La exreina de belleza publicó una foto en pequeño bikini negro que dejó encantados a sus seguidores y seguidoras.

  • jessi y paola.png
    Jessi Uribe - Paola Jara
    / Foto: Instagram
    Música

    Con tiernos y lujosos regalos: así fue el primer aniversario de Paola Jara y Jessi Uribe

    La celebración compartida en redes sociales fue aplaudida por sus queridos seguidores que los felicitaron por el amor que tienen.

  • 21541_Paola Jara / Foto: captura de video
    “Dejemos de juzgar sin conocer la historia”: Paola Jara lloró en A Otro Nivel
    Paola Jara / Foto: captura de video
    Farándula

    “Dejemos de juzgar sin conocer la historia”: Paola Jara lloró en A Otro Nivel

    La cantante se conmovió tanto con la presentación de una concursante que no pudo evitar llorar.

  • 20789_Foto: Guita / A Otro Nivel
    ¡Los 100 de una! Jurados de 'Canta conmigo' apostaron por la voz de esta salsera
    Foto: Guita / A Otro Nivel
    Farándula

    ¡Los 100 de una! Jurados de 'Canta conmigo' apostaron por la voz de esta salsera

    Guita dejó sin palabras a todos son su interpretación en la primera etapa de 'A Otro Nivel'.

  • 6997_La Kalle - Finalistas de A otro nivel - Foto La Kalle
    La Kalle - Finalistas de A otro nivel - Foto La Kalle
    Música

    Jessi Uribe y Jair Santrich CANTANDO juntos

    Los finalistas de A otro nivel deleitaron a los oyentes de La Mandamás

  • 5925_La Kalle - Con este PIROPO Silvestre Dangond hizo ACHANTAR a Paulina Vega - Foto: Instagram y AFP
    La Kalle - Con este PIROPO Silvestre Dangond hizo ACHANTAR a Paulina Vega - Foto: Instagram y AFP
    La Kalle - Con este PIROPO Silvestre Dangond hizo ACHANTAR a Paulina Vega - Foto: Instagram y AFP
    Música

    Con este PIROPO Silvestre Dangond achantó a Paulina Vega

    Las palabras del cantautor vallenato la sonrojaron

