Aprendices del Sena en 2026: así quedará su salario, según la etapa de formación

Con la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025, el esquema de remuneración para aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Colombia cambió de forma significativa y empezará a reflejarse en 2026.

La reforma, que forma parte de ajustes laborales más amplios aprobados en 2025, modifica las condiciones económicas y de seguridad social que reciben quienes se vinculan por medio del contrato de aprendizaje.

¿Qué es un contrato de aprendizaje?

El contrato de aprendizaje es una figura regulada por la legislación laboral colombiana mediante la cual una persona vinculada al SENA recibe formación teórica y práctica con el respaldo de una empresa patrocinadora.



Este contrato busca facilitar la incorporación de los futuros trabajadores al mercado laboral, otorgando beneficios tanto en formación como en ingresos económicos.



¿Cuánto debería recibir un aprendiz del Sena según su contrato de aprendizaje?

Según la normativa vigente a partir de 2025, el contrato de aprendizaje se divide en dos fases con montos de remuneración diferenciados en 2026:

1. Etapa lectiva: corresponde al periodo de formación teórica dentro de la institución. En este periodo, los aprendices recibirán el 75 % del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

Para 2026, con el SMMLV fijado en $1.750.905 pesos colombianos, esto equivale a un pago mensual de aproximadamente $1.313.179.

2. Etapa productiva: corresponde al periodo en el que el aprendiz realiza actividades en una empresa patrocinadora aplicando sus conocimientos. En esta fase, recibirá el 100 % del SMMLV, es decir $1.750.905 pesos colombianos al mes en 2026.

Estos valores representan un incremento respecto al esquema anterior, en el que los aprendices recibían porcentajes menores del SMMLV, específicamente 50 % en etapa lectiva y 75 % en etapa productiva.

El cambio fue diseñado con el objetivo de mejorar la capacidad de los aprendices para afrontar gastos de manutención, transporte y materiales durante su proceso.

Además del ajuste en los montos, la reforma laboral también refuerza los derechos de protección social de los aprendices.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante el contrato de aprendizaje las empresas patrocinadoras están obligadas a garantizar afiliación y aportes en salud (EPS), riesgos laborales (ARL) y pensión, con cobertura que aplica desde la etapa lectiva, aunque la cotización pensional efectiva se materializa en la etapa productiva.

El reconocimiento de prestaciones como primas de servicios y vacaciones también forma parte de las obligaciones de las empresas, con el fin de equiparar la experiencia de los aprendices con la de un trabajador formal dentro del sistema de seguridad social colombiano.

El aumento en los porcentajes de remuneración para aprendices, así como la inclusión de beneficios sociales, fueron presentados por el Ministerio del Trabajo y el SENA como medidas encaminadas a reducir la descolarización y facilitar la culminación de los ciclos de formación.

