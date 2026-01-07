Publicidad

Vacaciones en colegios públicos cambian por orden de MinEducación; se reducen fechas

Vacaciones en colegios públicos cambian por orden de MinEducación; se reducen fechas

La decisión tomó por sorpresa a muchos, y el cambio ya fue autorizado por el Ministerio de Educación de cara al periodo escolar de 2026.

MinEducación comparte el cronograma de vacaciones en colegios públicos
Vacaciones en colegios públicos cambian por orden de MinEducación; se reducen fechas
Foto: imagen realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

La Secretaría de Educación de Bogotá compartió lo que será el calendario académico del 2026 para los colegios públicos esto por medio de la resolución 2433 de 2025, definieron las fechas para el próximo periodo lectivo, donde se destaca una reducción en los días de descanso de mitad de año en comparación con el calendario de 2025.

De acuerdo con las autoridades educativas, el regreso oficial a las aulas en las instituciones públicas está programado para el lunes 26 de enero de 2026. A partir de esa fecha, se pondrán en marcha las 40 semanas de trabajo académico obligatorias, las cuales deben ser distribuidas en dos periodos académicos.

Puedes leer: Estos son algunos colegios privados que no volverán a abrir sus puertas en 2026

Sin embargo, se conoció que el ajuste que más llamó la atención se da en las vacaciones de junio y julio, ya que en 2025 este periodo se extendía hasta el 11 de julio, mientras que para 2026 los estudiantes deberán retomar actividades el 6 de julio, lo que reduce el tiempo de descanso en casi una semana.

Calendario escolar para los colegios públicos en Bogotá

A pesar del recorte en mitad de año, el calendario escolar seguirá con cinco periodos de receso distribuidos estratégicamente para garantizar el bienestar de la comunidad educativa:

Puedes leer: Colegios públicos deberán enseñar nuevo idioma a estudiantes a partir de 2026

1. Receso inicial: Del 13 al 25 de enero de 2026

2. Semana Santa: Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026.

3. Vacaciones de mitad de año: Del 22 de junio al 6 de julio de 2026.

4. Semana de receso estudiantil: Del 5 al 12 de octubre de 2026.

5. Vacaciones de fin de año: Iniciarán el 30 de noviembre de 2026 y se extenderán hasta el 11 de enero de 2027

Recordemos que este cronograma no aplica para los docentes y directivos de colegios públicos, debido a que está resolución estipula que, además de las 40 semanas lectivas con alumnos, tiene que dedicarse cinco semanas adicionales a actividades de planeación y desarrollo institucional.

Por otro lado, ante las dudas de los padres sobre posibles costos adicionales derivados de estos cambios, las autoridades han sido enfáticas: la educación en los colegios oficiales sigue siendo 100 % gratuita. Ni los ajustes en el calendario ni las variaciones en el salario mínimo afectan la gratuidad del servicio, ya que el presupuesto es gestionado directamente por el Gobierno y el Distrito.

