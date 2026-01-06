Publicidad

VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
CAMBIO EN FESTIVO DE REYES
¿MADURO PODRÍA QUEDAR LIBRE?
CÉDULA DIGITAL GRATIS
HORÓSCOPO DEL DÍA

Estos son algunos colegios privados que no volverán a abrir sus puertas en 2026

Estos son algunos colegios privados que no volverán a abrir sus puertas en 2026

La reducción en el número de estudiantes matriculados, la baja natalidad y diversos factores externos ocasionaron el cierre de instituciones educativas.

Algunos colegios privados cerraron sus puertas para este 2026
Estos son algunos colegios privados que no volverán a abrir sus puertas en 2026, imagen de referencia
Foto: imagen generada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

El panorama educativo en Colombia enfrenta una compleja situación, debido a que para el inicio del ciclo escolar de 2026, al menos 35 colegios privados en Bogotá dejarán de operar debido a una drástica disminución en las matrículas.

¿Cuándo inician clases los colegios públicos? Se acabaron las vacaciones

Convirtiéndose esto en una situación compleja, debido a que refleja una preocupante tendencia, debido a que 6.263 instituciones educativas en todo el país entre 2019 y 2024 han tenido que cerrar su puertas, lo que representa aproximadamente el 12% del total de sedes nacionales.

Varios expertos y mesas distritales coinciden en que el factor determinante es la caída en la tasa de natalidad, la cual comenzó a golpear con fuerza al sector privado al haber cada vez menos niños ingresen a las instituciones educativas, además de comentar que hay otros factores que afectan a los colegios privados.

¿Cuáles son las causas de los cierres de los colegios privados?

Así mismo, los expertos mencionan que también hay factores sociales y coyunturales que afectan a los colegios privados:

• Migración: La decisión de más de un millón y medio de personas de abandonar el país ha reducido la base de estudiantes.

• Deserción escolar: Un problema que se agudiza especialmente en los grados 10 y 11.

Situación económica: Muchas familias, ante problemas financieros, optan por trasladar a sus hijos de instituciones privadas a colegios oficiales.

• Nuevos modelos educativos: El auge del homeschooling ha alejado a los estudiantes de la educación tradicional

¿Qué colegios privados no abrirán sus puertas en 2026?

Se conoció que esta crisis llegó a instituciones como es el caso del Colegio Nueva Alianza Integral en Bogotá, que cesó operaciones tras casi 50 años de trayectoria. Asimismo, el Colegio Comfaboy en Duitama, el cual anunció su cierre tras no lograr una cobertura de matriculados.

Con cuántas materias se pierde el año en el colegio; diferencia entre públicos y privados

Estos cierres se suman a las de instituciones que también cerraron sus puertas como el colegio La Presentación Sans Facon y el María Auxiliadora en Cali, situación que es preocupante para el MinEducación, debido a que en Bogotá, mientras que en 2022 se registraban 1.570 instituciones, para el año 2025 la cifra descendió a 1.317 colegios, una reducción de 253 planteles. La cual aplicó su reducción el la época de la pandemia.

Finalmente, la normativa vigente establece protecciones para los estudiantes, en donde menciona que los colegios privados que decidan cerrar están obligadas a informar a los padres con seis meses de antelación. Además, deben establecer convenios con otros colegios que garanticen la continuidad académica de los alumnos afectados.

