Día cívico en Colombia el 17 de abril; ¿no hay clases y día libre para empleados?

El próximo viernes 17 de abril de 2026 no será un viernes cualquiera en el territorio colombiano. Aunque muchos busquen afanosamente en el calendario de festivos tradicionales y no lo encuentren, esta fecha ya tiene un lugar reservado como día cívico nacional.

No se trata de un feriado religioso ni de una fiesta patria clásica, sino de una jornada institucional denominada oficialmente como el 'Día Cívico de la Paz con la Naturaleza'.

Esta iniciativa nació bajo la firma del Decreto 500 de 2024, en el cual el presidente Gustavo Petro estableció que el tercer viernes de cada mes de abril se dedique a un propósito ambiental.



La idea central es que el país ponga una pausa en su ritmo habitual para generar conversaciones y reflexiones profundas sobre la protección de los ecosistemas y el uso responsable de recursos vitales como el agua, el gas y el petróleo.

Es, en esencia, un recordatorio anual de que el bienestar humano está ligado directamente al cuidado del entorno natural.

¿Cómo funciona en Día Cívico del 17 de abril?

Lo primero que debes saber es que la medida aplica obligatoriamente para las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

Esto significa que los Ministerios, Departamentos Administrativos y otras oficinas gubernamentales del nivel central suspenden su atención al público y sus actividades laborales habituales durante estas 24 horas.

En términos prácticos, este viernes se considera un día no hábil en el calendario administrativo del Estado.

Sin embargo, el país no se detiene por completo. El mismo decreto deja claro que los servicios esenciales deben seguir operando con total normalidad para no afectar a la ciudadanía.

Así que, si necesitas atención en salud pública, movilidad, seguridad a través de la policía o servicios de emergencias y prevención de desastres, estas áreas funcionarán sin interrupciones.

En cuanto a las regiones, la situación depende de la voluntad de cada mandatario local. El Gobierno Nacional invita a las alcaldías y gobernaciones a sumarse a la iniciativa, pero cada entidad territorial tiene la autonomía de decidir si declara o no el día cívico bajo su jurisdicción.



¿No hay clases y día libre por Día Cívico?

Por su parte, el sector privado tiene la libertad de decidir si otorga el día a sus colaboradores o si continúa con su jornada de trabajo acostumbrada.

Para quienes tienen pendientes con el fisco, este día cívico trae noticias importantes. Como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es una entidad del orden nacional, el 17 de abril se convierte automáticamente en un día no hábil para sus procesos. Esto genera un efecto dominó en el calendario tributario.

Si tenías un vencimiento programado para ese viernes, la fecha límite se traslada de inmediato al siguiente día hábil disponible, que sería el lunes 20 de abril.

Entre las obligaciones que sienten este cambio están la declaración y pago de la segunda cuota de renta para grandes contribuyentes, las retenciones en la fuente y los trámites del Régimen Simple de Tributación.

