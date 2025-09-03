Tragedia en colegio de Medellín, joven falleció durante un acto cívico

En las últimas horas se presentó el fallecimiento del joven, Jhonny Palomeque, el pasado fin de semana en el colegio Antonio Derka del barrio Santo Domingo Savio, ubicado en la comuna 1 popular de Medellín, esto en el marco de la celebración del Día de la Antioqueñidad, lo que causó una gran indignación en la comunidad.

Información de las autoridades destacaron que este suceso ocurrió el pasado sábado 30 de agosto, la víctima identificada como Jhonny Palomeque Martínez, de 22 años, llegó al colegio para acompañar a su novia, cuando individuos con armas blancas y machetes lo interceptaron e hirieron.

Pese a los esfuerzos de Jhonny Palomeque de huir de los sujetos, los individuos lo persiguieron y fue hasta que una maestra de la institución intermedió para que se detuvieran. Sin embargo, pese a que el joven fue trasladado a un centro asistencial de la zona, llegó sin signos vitales.

¿Qué explicaron las autoridades del caso de Jhonny Palomeque?

La Sijín de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá realizó la inspección al colegio, para determinar los motivos que llevaron a la muerte de Jhonny Palomeque. Durante la revisión de la institución educativa las autoridades encontraron el arma blanca con la que fue violentado el joven y que hará parte del material probatorio.

En estos momentos, las autoridades se encuentran investigando si el crimen tendría relación con grupos delincuenciales de la zona, esto debido a que una de las hipótesis que se maneja es que la víctima podría tener nexos con grupos criminales que hay en este territorio, pero esta versión se encuentra bajo escrutinio.

El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Secretaría de Seguridad de Medellín, destacó que a lo largo de este año 2025 se han presentado 231 homicidios en la ciudad, de los cuales 48 se han registrado en la comuna 10 La Candelaria, lo cual representaría un aumento del 14% respecto al año 2024.

De estos casos, la mayoría se atribuyen a conflictos de convivencia, mientras que 80 casos de homicidio se utilizaron armas blancas, siendo el segundo elemento más frecuente en crímenes en la ciudad.

