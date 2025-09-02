Encuentran sin vida a reconocida influencer; junto a su esposo y sus dos hijitos

La noticia que sacudió a Guadalajara y que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales tiene nombre propio: Esmeralda Ferrer Garibay, mejor conocida como Esmeralda FG en TikTok. La creadora digital, junto a su esposo y sus dos pequeños hijos, fue hallada sin vida el pasado 22 de agosto en una camioneta Ford Ranger gris estacionada en una calle de la capital jalisciense.

La escena fue impactante: dentro del vehículo estaban Roberto Carlos Gil Licea, de 36 años y esposo de Esmeralda; Gael Santiago, de 13 años, y Regina, de apenas 7. La Fiscalía de Jalisco confirmó que todos eran parte de la misma familia y que las primeras investigaciones apuntan hacia el hombre como pieza clave en lo que rodea la tragedia.

Puedes leer: Reconocido influencer fallece en el cumpleaños de su mejor amigo: esta es la historia



Con tan solo 32 años, Esmeralda había logrado abrirse paso en la selva de TikTok, donde reunía más de 18 mil seguidores y acumulaba más de medio millón de “me gusta” en sus publicaciones.

Su inicio en la plataforma fue en 2020, siguiendo la tendencia de los lipsyncs (doblajes de canciones y audios virales). Sin embargo, con el tiempo cambió el rumbo hacia un contenido más arriesgado: frases polémicas, lujos y una narrativa que llamaba la atención, como aquella famosa en la que decía: “Ventajas de tener un novio narco”.

Ese tipo de frases, que unos veían como humor negro y otros como pura ostentación, alimentaron tanto la crítica como la fama. Su último video, publicado el 7 de agosto, ya supera las 100 mil reproducciones, mientras que otros clips alcanzaron cifras cercanas al medio millón de vistas.

Publicidad

¿Qué dicen las autoridades sobre la muerte de la influencer?

La Fiscalía de Jalisco confirmó que la principal hipótesis no gira alrededor de la vida digital de Esmeralda, sino del trabajo de su esposo, Roberto Carlos Gil Licea. Según los reportes oficiales, él se dedicaba a la compra y venta de vehículos y también al cultivo de jitomate en Michoacán.

Publicidad

Aunque aún no se han dado a conocer detalles completos, los investigadores aclararon que, hasta el momento, no hay pruebas de que el uso de redes sociales de Esmeralda esté ligado directamente con la tragedia.

Puedes leer: Reconocido influencer y su airado reclamo tras fotomulta: “El verdadero perjudicado es uno”

Aunque Esmeralda FG era reconocida principalmente por su actividad en TikTok, para muchos de sus seguidores resultó doloroso descubrir que detrás de los clips de humor y frases llamativas había una familia completa: un esposo y dos hijos pequeños que también fueron víctimas en medio de la tragedia.

El detalle que más tocó a los usuarios fue la corta edad de los niños: Gael Santiago, de 13 años, y Regina, de 7, quienes también estaban dentro de la camioneta encontrada en el barrio de Guadalajara.

