Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: LLAMADA DE PETRO Y TRUMP
SUBSIDIO ESCOLAR DE TRANSPORTE
INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS
DESCUENTOS EN ALKOSTO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / ¿Otra vez acertaron? Las predicciones de 'Los Simpson' para 2026 desatan teorías

¿Otra vez acertaron? Las predicciones de 'Los Simpson' para 2026 desatan teorías

Fanáticos repasaron episodios clásicos de Los Simpson que parecen coincidir con tendencias actuales y provocan debate digital sobre lo que podría pasar este año.

Los Simpson, imagen de referencia
Las predicciones de 'Los Simpson' que ponen a hablar a los fans en 2026
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

Desde su estreno en 1989, Los Simpson se consolidó como una de las series animadas más influyentes de la televisión y de la cultura popular a nivel global. Su combinación de sátira social y humor ha generado debates constantes sobre si algunos de sus episodios parecen “anticipar” eventos o tendencias que luego se reflejan en la realidad.

Con la llegada de 2026, este fenómeno volvió a surgir entre los fanáticos, quienes revisan capítulos emblemáticos y los comparan con temas actuales.

Puedes ver: La canción de Shakira volvió a perseguir a Piqué y desató revuelo en plena calle

Una de las referencias más discutidas se basa en el capítulo “Them, Robot” (Temporada 23, Episodio 17), emitido originalmente en 2012. En esa historia, el millonario Charles Montgomery Burns reemplaza a los empleados humanos de la Planta Nuclear de Springfield con robots, generando una narrativa donde la tecnología ocupa el lugar de las personas.

Los seguidores señalan que esto refleja la creciente preocupación por el impacto de la inteligencia artificial y la automatización en el empleo real.

Expertos señalan que la automatización y la inteligencia artificial están cambiando el mercado laboral, con sectores enteros transformándose y replanteando funciones laborales tradicionales, algo que genera debates sobre si el futuro del trabajo será dominado por máquinas.

Te puede interesar:

  1. Delcy Rodríguez, designada como presidenta encargada de Venezuela
    Lujoso vestido italiano de Delcy Rodríguez genera comentarios durante su posesión presidencial
    Foto: AFP y redes sociales
    Virales

    El lujoso vestido de Delcy Rodríguez que acapara miradas: ¿más de 700 euros?

  2. La predicción de Nicolás Maduro
    Predicción del futuro de Nicolás Maduro
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX y AFP
    Virales

    Le hicieron predicción a Nicolás Maduro y esto sería lo que se avecina para su futuro

Las predicciones de Los Simpson sobre tecnología y espacio que resurgen en 2026

Otro episodio que volvió a circular en redes es “Treehouse of Horror XII” (Temporada 13, Episodio 1), en el que la familia Simpson vive en una casa controlada por voz que termina volviéndose hostil hacia ellos.

Este tipo de ficción es relacionado con el auge de los hogares inteligentes en la vida real, siendo los dispositivos conectados a internet los que controlan desde la temperatura hasta las rutinas diarias de los habitantes.

Publicidad

Puedes leer: Mujer asegura que la inteligencia artificial la ayudó a bajar de peso con estos pasos

Aunque la historia se presenta con un tono humorístico y exagerado, algunos comentaristas destacan que la dependencia creciente de estos sistemas tecnológicos plantea interrogantes sobre el control que ejercen en nuestras rutinas y espacios personales.

Publicidad

También se destaca un episodio clásico que se asocia con posibles realidades de 2026 es “Deep Space Homer” (Temporada 5, Episodio 2), emitido en 1994, en este, Homero Simpson es enviado al espacio como parte de una estrategia de la NASA.

Con el desarrollo de la industria espacial comercial, muchas empresas impulsan viajes turísticos al espacio, llevando civiles a misiones suborbitales o planeando estadías más prolongadas fuera de la Tierra.

Este tipo de iniciativas, según expertos, convierte al turismo espacial en un tema creciente, ya no solo como broma televisiva sino como proyecto tangible con inversiones multimillonarias y planes de expansión.

Lee también:

  1. Dos jóvenes estaban en vivo por Tiktok cuando ocurrieron los bombardeos en Caracas
    Dos jóvenes estaban en vivo por Tiktok cuando ocurrieron los bombardeos en Caracas
    Foto: foto montaje de La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Virales

    Dos jóvenes estaban en vivo por Tiktok cuando ocurrieron los bombardeos en Caracas

  2. Mujer le es infiel a su pareja
    En plena playa mujer le es infiel a su pareja con su primo
    Foto: capturas de video TikTok paco_el_escritor
    Virales

    Hombre pilla a su novia con su propio primo y la enfrenta en plena playa; hay video

Además de estos ejemplos, los fanáticos suelen enlazar otros episodios con temas como la posible llegada de conflictos globales a gran escala o incluso referencias geopolíticas.

En particular, algunos episodios antiguos contienen chistes o tramas relacionadas con guerras, fenómenos inexplicables o eventos internacionales, lo que alimenta la idea de que la serie, aunque ficticia, logra capturar temores o tendencias colectivas.

Aunque no existe ninguna evidencia de que Los Simpson tengan la capacidad de predecir el futuro de forma literal, la combinación de sátira, referencias culturales y exageraciones cómicas crea genera un terreno llamativo para teorías cada vez que se acerca un nuevo año.

Publicidad

Muchos de estos debates surgen por la gran cantidad de capítulos producidos en más de tres décadas, lo que hace plausible encontrar coincidencias retrospectivas entre ficción y realidad.

Así, este 2026 no es la excepción, seguidores continúan analizando, compartiendo y comentando escenas clásicas, al tiempo que la conversación en redes mantiene encendida la curiosidad sobre si la caricatura amarilla de Springfield “vio” antes ciertas tendencias que hoy están a la vista de todos.

Publicidad

Mira también: Predicciones de Los Simpson

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Los Simpsons

Viral

Redes sociales

Política

Predicciones