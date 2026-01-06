La canción de Shakira volvió a perseguir a Piqué y desató revuelo en plena calle

Mientras caminaba con un grupo de amigos por las calles de Ceuta, en España, el exfutbolista Gerard Piqué vivió un momento fuera de lo común cuando un grupo de mujeres lo reconoció y reaccionó de una forma poco habitual, puesto que lo siguieron en un carro con una canción de Shakira y Bizarrap a todo volumen.

Según el video, esto sucedió cuando Piqué caminaba tranquilamente y al ser reconocido, las mujeres decidieron llamar su atención reproducando la “BZRP Music Sessions Vol. 53”, el tema que Shakira y Bizarrap lanzaron y que se convirtió en uno de los más comentados del mundo tras su publicación.

En el clip que circula en plataformas digitales se ve cómo las mujeres del vehículo siguen a Piqué a poca velocidad mientras suena la canción de fondo. Algunas de ellas también la cantan mientras registran lo que ocurre con sus celulares, haciéndose viral y acumulando numerosas visualizaciones en redes.



Los acompañantes de Piqué voltean a mirar en algunos momentos, aunque el exfutbolista continúa su camino sin prestar atención directa a las provocaciones. Este tipo de reacción se suma a otras situaciones en las que el exjugador ha sido recordado por ese tema, incluso años después de su separación de Shakira.

La sesión de Bizarrap y Shakira que se convirtió en un himno tras su lanzamiento

La BZRP Music Sessions Vol. 53 se lanzó en 2023 como parte de una colaboración entre Shakira y el productor argentino Bizarrap, y desde su lanzamiento se volvió una de las canciones más escuchadas y comentadas en plataformas globales.

Su letra y ritmo generaron un impacto cultural que trascendió la música y se instaló en el imaginario colectivo sobre la relación entre la cantante y Piqué.

Aunque ya pasaron más de tres años desde la separación de Shakira, y ambos siguen con sus vidas personales y profesionales, son temas mediáticos que siguen presentes entre el público y pueden reaparecer en situaciones inesperadas.

En redes sociales, las reacciones ante el video fueron diversas. Algunos usuarios consideraron la escena divertida o curiosa, mientras otros cuestionaron si fue un acto respetuoso o una provocación hacia Piqué.

El tema se mantiene como una referencia frecuente en redes sociales y espacios digitales, donde usuarios lo recuerdan, lo utilizan y lo relacionan con situaciones actuales.

La reacción del público se relaciona con el reconocimiento inmediato del tema y con el vínculo mediático que durante años se construyó alrededor de sus protagonistas, lo que sigue generando comentarios y difusión en medios digitales.

