Shakira rompe el silencio sobre su ruptura con Piqué: “Nunca me curaré”

La artista Shakira decidió romper el silencio sobre su separación el exfutbolista Gerard Piqué, esto para una entrevista para el medio de comunicación Vanity Fair, donde señaló que el apoyó con sus amigos son un apoyó fundamental para superar el complejo momento que vivió.

"A lo mejor nunca me curaré del todo. Quizás siempre haya una cicatriz que me recuerde las situaciones más amargas, que me recuerde el sufrimiento. Pero he comprendido que se puede ser feliz incluso cuando hay dolor”, afirmó la cantante colombiana, donde afirmó que en estos momentos se encuentra bailando con el dolor en su vida.

De igual forma, confesó que también perdió personas que amaba, en las que llegó a creer y a querer. Pero, detalló su experiencia con engaños, traiciones, tristezas y varios tipos de dolor, indicando que este fenómeno tiene varios tipos.



"Algunos son más fáciles de olvidar, otros más difíciles. Creo que mi forma personal de curarme es comprender que tengo mucho por lo que estar agradecida. Al fin y al cabo, la vida es como una operación matemática: restas por un lado y sumas por el otro", agregó para el medio de comunicación mencionado.

¿Cuál es el estado sentimental de Shakira?

El nombre de Shakira volvió a estar relacionado con el nombre de Antonio de la Rúa, esto tras varias declaraciones del periodista Ángel de Brito durante una emisión de Bondi Live, donde según este la reconciliación de ellos no habría sido una decisión reciente, sino algo que se realizó con tiempo.

Según el periodista explicó que durante los conciertos que tuvo la artista en Argentina, pudo hablar con el círculo cercano de la artista y estos le habían confirmado que ellos habían vuelto.

Por otro lado, comentó que hay otras señales en la posible reconciliación de ellos, donde recordó que durante el concierto de la barranquillera en Argentina, incluyó la canción Día de enero, una canción escrita en 2005, gesto que fue interpretado por muchos como algo más que una elección al azar.

Sin embargo, durante la entrevista para Vanity Fair explicó cuál es su verdadero estado civil, esto con el fin de desmentir los rumores que se encontraban creciendo.

Por lo cual, Shakira explicó que en estos momentos se encuentra soltera, y en estos momentos se encuentra enfocada en sus hijos, sus amigos, su familia y actualmente, se encuentra disfrutando su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, la cual tuvo una gran acogida.

