Shakira saca trapitos al sol sobre pulla a Clara Chía en su canción: "No me arrepiento"

La icónica cantante colombiana Shakira puso fin a cualquier especulación sobre su proceso de catarsis musical: ¿se arrepiente de haber escrito el famoso verso “cambiaste un Ferrari por un Twingo"? considerándolo incluso "uno de los versos más logrados" de su carrera.

En una entrevista íntima concedida a la revista Vanity Fair, la estrella de 48 años se abrió en canal sobre cómo la ruptura con Gerard Piqué se convirtió en la fuerza impulsora de una "metamorfosis" profesional y personal.

Puedes leer: La emotiva reacción de Shakira al homenaje que Dua Lipa le hizo en El Campín



Desde que en su colaboración con Bizarrap admitiera que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", Shakira ha transformado su dolor y decepciones en arte.



Este proceso de volcar todos sus sentimientos en sus letras, tal como lo hizo al volver a tomar la guitarra, ha convertido sus canciones en un verdadero "diario sonoro".

Este renacer ha coincidido con uno de los momentos profesionales más importantes para la artista, quien es madre de Milan (12) y Sasha (10).

La intensidad emocional vivida por la barranquillera dio origen a su álbum Las mujeres ya no lloran, una producción en la que abordó sin tapujos su renacimiento y las "traiciones".

El disco, en el que no escondió sus "pensamientos más profundos," ha sido la base de su ambiciosa gira mundial.

Publicidad

En la entrevista, Shakira no dudó en abordar el final de su relación pública con el padre de sus hijos, admitiendo que estos últimos meses se han centrado en su crecimiento y fortaleza. La artista confesó haber atravesado situaciones "realmente amargas".

"Como cualquier ser humano, he sufrido pérdidas, decepciones, tristeza, traiciones y situaciones realmente amargas," reveló la cantante al medio.

Publicidad

No obstante, este camino de dolor la ha llevado a una profunda gratitud, aprendiendo a estar agradecida por lo que tiene en lugar de desear lo que le falta. También ha descubierto que es posible sentir alegría "incluso cuando se sufre, incluso con una herida que nunca se cura del todo".

Al reflexionar sobre su duelo y esa herida abierta, Shakira se mostró contundente, al igual que en sus canciones: "He perdido a personas a las que amaba, personas en las que creía, he vivido engaños, traiciones, tristeza, esas terribles condiciones humanas que nos aterrorizan".

Al enfrentar "todo lo que temía," no solo ha sobrevivido, sino que se ha convertido en una persona "más fuerte".

Shakira habla sobre verso de su canción para Clara Chía

La música de Shakira siempre ha sido un reflejo honesto de su vida, y la estrofa "cambiaste un Ferrari por un Twingo" encapsuló el sentir de la ruptura con Piqué.

Puedes leer: La emotiva reacción de Shakira al homenaje que Dua Lipa le hizo en El Campín

Preguntada sobre si cambiaría algunas de las acciones que han narrado su vida, la cantante admitió que sí, considerando que la vida es imposible sin remordimientos.

Publicidad

Sin embargo, respecto al verso que dirigió a Clara Chía, la actual pareja de su ex, su postura es firme e irrefutable. Para Shakira, el dardo lírico en su colaboración con Bizarrap es, sin duda, "uno de los versos más logrados de mi vida", reafirmando que "no me arrepiento de haber escrito" esa frase.

A pesar de haber atravesado engaños y traiciones, Shakira mantiene viva su fe en el sentimiento más puro. Al final de la entrevista, al ser consultada sobre si sigue creyendo en el amor, la respuesta de la artista fue inspiradora:

Publicidad

"Sí, cuando veo cómo mi madre mira a mi padre... creo que el amor es totalmente posible".