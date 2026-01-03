Hijo de Nicolás Maduro hace delicada advertencia internacional y habla de lucha armada

La captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada de este sábado 3 de diciembre de 2025, provocó una reacción inmediata desde el círculo más cercano al mandatario venezolano. Horas después de conocerse el operativo militar ejecutado por fuerzas de Estados Unidos en Caracas y otras regiones del país, Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente, emitió un pronunciamiento en el que rechazó de forma contundente la acción y calificó lo ocurrido como una agresión directa contra Venezuela.

En su mensaje, Maduro Guerra aseguró que el país enfrenta una “grave y abierta agresión militar” que, según afirmó, pone en riesgo la paz regional y vulnera los principios fundamentales del derecho internacional. El pronunciamiento se dio en medio de una jornada marcada por la incertidumbre, tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que la operación, denominada Absolute Resolve, logró la captura del mandatario venezolano sin bajas reportadas en las filas estadounidenses.

Llamado a las calles y rechazo a la intervención militar

En su declaración, el hijo de Maduro apeló a la historia independentista del país y afirmó que Venezuela ha enfrentado y superado imperios desde 1811. Bajo ese argumento, llamó al pueblo venezolano a salir a las calles y a activar planes de movilización para rechazar lo que describió como un “ataque imperialista” contra la soberanía nacional.



Maduro Guerra también aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra desplegada en el territorio junto a sectores populares y policiales, con el objetivo de garantizar la soberanía y preservar la paz interna. Según su pronunciamiento, esta “fusión popular-militar-policial” sería clave para enfrentar el escenario que se abrió tras la captura del jefe de Estado.



El mensaje incluyó además un llamado a llevar el caso ante instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Celac y el Movimiento de Países No Alineados. En ese sentido, afirmó que buscarán una condena internacional contra el Gobierno de Estados Unidos por lo ocurrido en Caracas y en otros estados donde, según indicó, se registraron acciones militares.

Maduro Guerra sostuvo que el objetivo del operativo no sería únicamente político, sino también económico, al señalar que detrás de la intervención existiría un interés por los recursos estratégicos de Venezuela, especialmente el petróleo y los minerales. Aseguró que, pese a la captura de su padre, el país no renunciará a su independencia ni a su autodeterminación.