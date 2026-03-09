Lina Tejeiro de luto: Dedicó sentido homenaje a reconocido amigo, ¿quién es?

Lina Tejeiro ha compartido con su enorme comunidad digital un momento de profunda tristeza tras confirmarse la partida de Jimmer Hernández, un hombre que no solo era su odontólogo de confianza, sino un amigo entrañable con quien construyó un vínculo sólido a lo largo de los años.

La actriz, conocida por su transparencia emocional en redes sociales, utilizó sus historias de Instagram para rendir un homenaje visual y escrito a quien ella consideraba una pieza clave en su bienestar y cuidado personal.

Con una serie de fotografías que capturan momentos de risas y complicidad, la llanera dejó claro que la relación entre ambos trascendía el consultorio médico.



En sus mensajes, Lina expresó un agradecimiento infinito por todo el tiempo que Hernández dedicó a cuidarla, acompañando las imágenes con la promesa de mantener su recuerdo vivo de manera permanente.

Esta reacción ha resonado con fuerza entre sus seguidores, quienes han inundado las plataformas con muestras de solidaridad hacia la artista en este complejo episodio personal.

¿Quién era Jimmer Hernández, el arquitecto de las sonrisas célebres?

Para muchos en el entorno digital, el nombre de Jimmer Hernández (o "Yimmi", como algunos allegados lo llamaban) era sinónimo de excelencia en la estética dental.

Hernández logró posicionarse como uno de los líderes más influyentes en el diseño de sonrisa en Colombia, convirtiéndose en el aliado estético preferido de cantantes, actores e influenciadores de alto perfil.

Su talento no solo radicaba en la técnica, sino en una visión profesional que lograba transformar vidas a través de la mejora de la imagen personal de sus pacientes.

Fue el fundador y motor principal de Elite Cosmetic Dental, una clínica especializada que alcanzó una relevancia notable bajo su liderazgo.

Su éxito profesional no se limitó a una sola ubicación; gracias a su impecable reputación, logró expandir su presencia a ciudades principales como Medellín, Bogotá y Villavicencio.

Incluso, su trabajo cruzó fronteras, estableciendo servicios en Miami, Estados Unidos, lo que demuestra la magnitud de su proyección internacional en el campo de la odontología estética.

La lista de personalidades que confiaron sus sonrisas a las manos de Hernández es extensa y variada. Además de Lina Tejeiro, figuras como la actriz Alina Lozano manifestaron su desconcierto y pesar por la noticia, destacando la calidad humana y el profesionalismo que siempre caracterizaron al doctor.

Otros nombres del espectáculo que pasaron por su consultorio incluyen a la creadora de contenido Pautips, el cantante Guaynaa, y artistas de realities como José Miel y La Crespa.

Incluso talentos como Orián Suárez, protagonista de producciones internacionales, y la cantante Yolanda Rayo, se sumaron a la cadena de mensajes destacando que detrás del profesional existía un ser humano grandioso y cercano.

La confirmación de su deceso llegó a través de los canales oficiales de su clínica y su cuenta personal, detallando que su partida ocurrió durante la madrugada del pasado 7 de marzo.