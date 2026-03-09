La millonada que Paloma Valencia recolectó por votos en consulta: así funciona el pago

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia resultó ganadora de la llamada Gran Consulta por Colombia, realizada el 8 de marzo de 2026, un proceso en el que varios precandidatos buscaban convertirse en aspirantes oficiales a la Presidencia.

Durante esa jornada electoral, la candidata consiguió más de tres millones de votos, lo que la posicionó como la figura con mayor respaldo dentro de su coalición política.

El resultado no solo definió su candidatura para la primera vuelta presidencial programada para mayo de 2026, sino que también representa recursos económicos para la campaña debido al sistema de reposición de votos que existe en Colombia.



¿Cómo funciona el pago de dinero por cada voto en elecciones?

En el sistema electoral colombiano existe un mecanismo llamado reposición de votos, mediante el cual el Estado entrega recursos a los candidatos o campañas según la cantidad de sufragios válidos obtenidos.



Para las consultas interpartidistas de 2026, el valor de reposición corresponde aproximadamente a $8.287 pesos por cada voto válido, cifra fijada por el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución 12111 de 2025, norma que establece los montos de financiación estatal y los topes de gasto para las campañas políticas en el país.

El dinero no se entrega directamente como ganancia personal del candidato, sino que corresponde a recursos para cubrir costos de campaña y actividades políticas autorizadas.

¿Cuánto dinero representaría la votación de Paloma Valencia?

Con una votación que supera los tres millones de sufragios, el cálculo de reposición permite estimar el monto potencial de recursos asociados a esos votos. Si se toma como referencia el valor de $8.287 pesos por cada voto, la suma aproximada que correspondería a esa votación supera los $24.000 millones de pesos.

Ese monto corresponde a una estimación basada en la cifra de votos reportada durante la jornada electoral y en el valor oficial fijado por voto. En la práctica, el desembolso final depende del cumplimiento de requisitos legales, la presentación de cuentas de campaña y la verificación de los gastos ante las autoridades electorales.

Por otro lado, con el respaldo de más de tres millones de votantes, la candidata del Centro Democrático inicia la siguiente etapa de la campaña con una de las mayores votaciones registradas en ese proceso.

El resultado no solo define su liderazgo dentro de la coalición que la respalda, sino que también representa un volumen significativo de recursos de reposición de votos para su campaña, de acuerdo con las reglas del sistema electoral colombiano.

