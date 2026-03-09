Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
RESULTADOS CONSULTA PRESIDENCIAL
CIFRA QUE GANARÁN LOS CONGRESISTAS
ELECCIONES 8 DE MARZO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Estos son los influencers que pasaron del ‘like’ a una curul en el Congreso 2026

Estos son los influencers que pasaron del ‘like’ a una curul en el Congreso 2026

Las elecciones legislativas del 8 de marzo revelaron el gran apoyo que tuvieron varias figuras de las redes sociales para llegar a una curul.

Los influencers que llegaran al Congreso 2026
Estos son los influencers que pasaron del ‘like’ a una curul en el Congreso 2026
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

Las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo de 2026, mostró cómo algunas figuras de las redes sociales lograron el salto hacia el poder legislativo y llegaron al Congreso 2026, tanto es así que algunos creadores de contenido lograron asegurar su espacio entre los 286 nombres que conformarán este lugar.

Cande destacar el Congreso, es la entidad encargada de definir el futuro legislativo y los proyectos del próximo presidente, por lo cual, uno de los nombres más destacados es el de Jonathan Ferney Pulido, conocido como 'Jota Pe' Hernández, quien logró más de 157.772 votos.

Puedes leer: Los famosos que no cumplirán su sueño de llegar a la política: hay influencers “quemados”

Recordemos que antes de llegar al Senado, este era reconocido por sus videos críticos durante los paros nacionales de 2019 y 2021, y lo llevó a ocupar un puesto en el Senado, por lo que esta será su segunda ocasión en el Congreso. Mientras que el Pacto Histórico logró firmar a más personalidades de redes.

Te puede interesar

  1. ¡Pánico en puesto de votación! Hostigan punto y varias personas terminaron en el piso
    ¡Pánico en puesto de votación! Hostigan punto y varias personas terminaron en el piso
    Foto: Redes de Pulzo
    Nación

    ¡Pánico en puesto de votación! Hostigan punto y varias personas terminaron en el piso

  2. Elecciones del 8 de marzo dejan varios “quemados”
    Elecciones del 8 de marzo dejan varios “quemados”
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Elecciones del 8 de marzo dejan varios “quemados” y las redes no perdonaron

¿Qué otros creadores de contenido llegarán al Congreso 2026?

Dentro de las listas del Pacto Histórico, habían dos figuras de gran peso en redes sociales consiguieron dar el salto, cómo fue Wálter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido como 'Wally Opina', alcanzó una curul en el Senado, pese a las críticas logró asegurar su primera elección en un cargo público.

Puedes leer: Esta es la cifra que ganarán los nuevos congresistas en Colombia: así quedará su salario

Por su parte, Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como 'Lalis', llegará a la Cámara de Representantes por Bogotá, quien confirmó que su agenda se centrará en el continuismo de los proyectos del presidente Gustavo Petro, tras años de ser una de sus defensoras en redes sociales.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Resultados Cámara de Representantes 2026: Listado de Elegidos por Departamento
    Congreso de la República 2026: Así quedó conformada la Cámara de Representantes 2026
    Foto: Tomada de Gobernación de Boyacá
    Nación

    Congreso de la República 2026: Así quedó conformada la Cámara de Representantes 2026

  2. Resultado elecciones Senado: así quedó cada partido político tras elecciones 2026
    Congreso de la República 2026: Así quedó conformado el Senado con partidos políticos
    Foto: AFP
    Nación

    Congreso de la República 2026: Así quedó conformado el Senado con partidos políticos

Una de las sorpresas de la jornada fue la elección de Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como 'El elefante blanco'. Famoso por usar un disfraz para denunciar obras públicas inconclusas en todo el país, sin embargo, tuvo que revelar su identidad para aspirar al Senado por la Alianza Verde.

Publicidad

No obstante, la jornada también dejó ver que la popularidad digital no siempre garantiza el éxito electoral. Miguel Polo Polo, quien buscaba mantenerse en el Congreso, no alcanzó el umbral y no obtuvo los votos necesarios, otros perfiles como el de 'Pechy Player' también fracasaron en su intento de llegar al legislativo, hecho que demuestra la renovación que habrá en este lugar.

Mira también: ¡LOS QUEMADOS 2026! La DEBACLE de Angélica Lozano, Miranda y Polo Polo: Resultados Finales

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Elecciones Colombia

Congreso de la República

Colombia

Votaciones Colombia