Estos son los influencers que pasaron del ‘like’ a una curul en el Congreso 2026

Las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo de 2026, mostró cómo algunas figuras de las redes sociales lograron el salto hacia el poder legislativo y llegaron al Congreso 2026, tanto es así que algunos creadores de contenido lograron asegurar su espacio entre los 286 nombres que conformarán este lugar.

Cande destacar el Congreso, es la entidad encargada de definir el futuro legislativo y los proyectos del próximo presidente, por lo cual, uno de los nombres más destacados es el de Jonathan Ferney Pulido, conocido como 'Jota Pe' Hernández, quien logró más de 157.772 votos.

Recordemos que antes de llegar al Senado, este era reconocido por sus videos críticos durante los paros nacionales de 2019 y 2021, y lo llevó a ocupar un puesto en el Senado, por lo que esta será su segunda ocasión en el Congreso. Mientras que el Pacto Histórico logró firmar a más personalidades de redes.



¿Qué otros creadores de contenido llegarán al Congreso 2026?

Dentro de las listas del Pacto Histórico, habían dos figuras de gran peso en redes sociales consiguieron dar el salto, cómo fue Wálter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido como 'Wally Opina', alcanzó una curul en el Senado, pese a las críticas logró asegurar su primera elección en un cargo público.

Por su parte, Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como 'Lalis', llegará a la Cámara de Representantes por Bogotá, quien confirmó que su agenda se centrará en el continuismo de los proyectos del presidente Gustavo Petro, tras años de ser una de sus defensoras en redes sociales.

Una de las sorpresas de la jornada fue la elección de Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como 'El elefante blanco'. Famoso por usar un disfraz para denunciar obras públicas inconclusas en todo el país, sin embargo, tuvo que revelar su identidad para aspirar al Senado por la Alianza Verde.

No obstante, la jornada también dejó ver que la popularidad digital no siempre garantiza el éxito electoral. Miguel Polo Polo, quien buscaba mantenerse en el Congreso, no alcanzó el umbral y no obtuvo los votos necesarios, otros perfiles como el de 'Pechy Player' también fracasaron en su intento de llegar al legislativo, hecho que demuestra la renovación que habrá en este lugar.

