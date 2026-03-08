Mujer pilla la infidelidad de su esposo con su hermana y lo grabó; tuvieron 3 hijos

Un video viral ha dejado al descubierto la doble vida de un hombre que, durante años, mantuvo una relación secreta y procreó tres hijos con su cuñada bajo el mismo techo que su esposa, y además como esta última se enteró de la infidelidad de su pareja, donde tuvo que tomar una decisión al respecto.

La protagonista de esta historia, cuya identidad se ha mantenido en reserva pero su testimonio generó muchas reacciones en redes sociales, está comentó que su calvario comenzó años atrás, después de tres años de matrimonio, la mujer descubrió que no podía concebir hijos, un hecho que la llevó a ofrecerle el divorcio a su esposo para que él pudiera ser padre.

Sin embargo, el hombre rechazó la propuesta tajantemente, asegurándose que su amor era suficiente y sugiriendo la adopción a futuro cercano. Poco después, la hermana de la mujer se mudó a vivir con ellos debido a problemas familiares con su madre, por lo que pensó que gestó era de buena voluntad.



¿Cómo la mujer descubrió la infidelidad de su esposo?

Por otro lado, durante el video comentó que su hermana resultó embarazada en tres ocasiones. La versión oficial que sostuvieron ante la mujer y el entorno cercano era que el padre biológico de los niños era el vigilante del edificio y que este no se podía hacer cargo de los niños.

Ante esta situación la mujer y su pareja actuaron como "padrinos" y protectores, brindando apoyo económico y un hogar a los niños.

“Nosotros lo recibimos como ahijado, el primer niño que llegó a nuestras vidas. Luego, al año llegó la niña, también éramos sus padrinos, y a los 2 años llegó la otra niña, igual. Nosotros éramos los padrinos y ella vivía con nosotros. Mi esposo vivía con sus dos mujeres y sus tres hijos en mi propia casa”, destacó la mujer en su video.

Sin embargo, explicó que todo cambió cuando el hijo mayor de su hermana necesitó un trasplante de médula ósea de carácter urgente. La actitud del esposo encendió las alarmas: mostró una angustia desproporcionada y se opuso a que los otros hermanos del niño fueran los donantes.

“Los tres hijos de mi hermana eran de mi esposo. Digo gracias, pero gracias a que mi esposo era el único donante compatible de médula ósea para uno de mis sobrinos. Yo, cuando tenía 3 años de matrimonio, no podía ser mamá y traía un problema, un problema que era algo que no iba a tener cura”, explicó la mujer.

Para ocultar sus constantes visitas al hospital y su deterioro físico por los exámenes, el hombre llegó al extremo de mentirle a su esposa diciéndole que padecía una enfermedad grave. No obstante, los resultados médicos técnicos entregados por el hospital fueron contundentes, el hombre resulto ser el padre de los niños.

Fue así que la mujer descubrió la infidelidad de su esposo, y se enteró que la relación de su hermana con el celador era un montaje y los tres hijos que habían tenido juntos. Sumado a esto, afirmó que su madre sabía de la situación y que ella prefirió no decir nada, para evitar inconvenientes.