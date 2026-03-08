La llorada de Juan Daniel Oviedo junto a su mamá al ver resultados de elecciones

La jornada electoral de este 8 demarzo dejó cifras, victorias políticas y también momentos profundamente humanos. Uno de los más comentados en redes sociales fue el protagonizado por Juan Daniel Oviedo, quien no pudo contener las lágrimas al conocer los resultados de la Gran Consulta por Colombia.

El exdirector de la Dian, que sorprendió al superar el millón de votos, fue captado en video abrazando a su madre mientras rompía en llanto, en una escena que rápidamente se volvió viral y despertó miles de reacciones entre los ciudadanos.

La consulta de la centroderecha fue ganada por Paloma Valencia con 2.790.467 votos, equivalentes al 45,84 % del total. Sin embargo, uno de los resultados más llamativos de la jornada fue el obtenido por el economista y exfuncionario público, quien logró 1.085.884 votos, lo que representó el 17,83 % de la votación y lo ubicó en el segundo lugar de la contienda.



Juan Daniel Oviedo y el emotivo momento junto a su madre

Tras conocerse los resultados oficiales, Juan Daniel Oviedo vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada electoral. En un video que circula en redes sociales se observa al excandidato visiblemente conmovido mientras abraza a su madre, quien lo consuela y le dedica palabras de ánimo.

“Ese es mi guerrero. Llore que hacerlo es de machos”, le dijo su mamá mientras lo abrazaba, en una escena que reflejó el lado más humano de la política. La reacción generó empatía entre miles de usuarios en internet, quienes destacaron la autenticidad del momento y el significado personal que tuvo para el economista el resultado obtenido en las urnas.

Entre lágrimas y junto a doña Nidia, su mamá, el candidato Juan Daniel Oviedo recibió los resultados de las consultas. Fue una de las sorpresas de la jornada con 958.946 votos, antes del cierre del conteo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/qkXykKs3Jt — Revista Semana (@RevistaSemana) March 9, 2026

Publicidad

Aunque no logró quedarse con la candidatura presidencial de su sector, el desempeño electoral fue considerado por muchos analistas como una de las grandes sorpresas de la jornada. Superar el millón de votos sin el respaldo de las maquinarias tradicionales fue interpretado como una señal del alcance que logró su propuesta política.



Juan Daniel Oviedo y el mensaje que deja su resultado electoral

Después del emotivo momento, Juan Daniel Oviedo también se pronunció sobre el significado político de los resultados. El exprecandidato aseguró que la votación obtenida refleja un mensaje claro de parte de los ciudadanos, especialmente en Bogotá, que buscan propuestas alejadas de la polarización.

Publicidad

Según explicó, muchos de los votos provinieron de municipios que no alcanzó a visitar durante la campaña, lo que demuestra el papel que pueden tener las redes sociales para difundir ideas y propuestas. En ese sentido, destacó que estas plataformas no solo sirven para amplificar debates políticos intensos, sino también para construir conversaciones sobre el futuro del país.

El economista aseguró que el resultado representa un punto de partida para su movimiento político, que continuará trabajando de cara a los próximos procesos electorales. También señaló que seguirán atentos al desempeño de las listas al Senado y a la Cámara de Representantes, con el objetivo de consolidar un proyecto político con presencia nacional.

Así, más allá de los números de la consulta, la imagen del abrazo entre madre e hijo dejó una de las postales más recordadas de la jornada electoral. Un instante que mostró que, incluso en medio de la competencia política, las emociones también tienen un lugar en la historia de las elecciones.

Mira también: Pesada broma de Juan Daniel Oviedo a su pareja; la hizo angustiar en vivo