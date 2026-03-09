Oscuros detalles de cómo inició el tobogán extremo donde murió una mujer en Chinácota

Continúan apareciendo detalles sobre el caso de la mujer que perdió la vida en un tobogán extremo, en el parque Entre Flores, ubicado en Chinácota, Norte de Santander, donde la joven perdió la vida tras salir disparada y terminó cayendo al vació, en donde perdió la vida debido a las lesiones al respecto.

Sin embargo, en las últimas horas Cristian Osorio, propietario del establecimiento, confesó en una entrevista con el YouTuber Jesús Barón cómo surgió la arquitectura del lugar, explicando que la idea de este tobogán nació de un dibujo realizado en una servilleta durante un almuerzo casual.

Tanto es así que el empresario admitió que él y su pareja, Fabiana Trujillo, asumieron los roles de ingeniero y arquitecto sin tener dicha formación. Al punto que según este explicó que él contrató a un maestro de obra que, según sus propias palabras, "nunca había hecho algo así".



Posteriormente, afirmó que esta improvisación los obligó a desarmar y volver a montar las estructuras en repetidas ocasiones porque no lograban "dar con el punto" exacto de la construcción de este tobogán extremo.

🇨🇴 | Una joven de 28 años, natural de Tibú e identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, falleció tras un trágico accidente en un establecimiento recreativo de la zona rural de Chinácota, Norte de Santander, Colombia.



¿Qué más se conoció del diseño del tobogán extremo del parque en Chinácota?

De igual forma, se conoció que Fabiana Trujillo, copropietaria del parque, respaldó esta versión al asegurar que todo el proceso se basó en un modelo de "ensayo y error". Y donde ante la ausencia de una guía técnica profesional, la construcción se convirtió en un proceso de adivinación constante. Aunque en su momento los dueños consideraron que "así se aprende"

Tanto es así que el fallecimiento de la joven se produjo luego de que ella misma hiciera una pregunta que hoy suena premonitoria: "¿Me voy a estrellar?". En la cual tras el accidente comenzaron a surgir varias denuncias sobre el comportamiento de los trabajadores sobre este caso.

Actualmente, las autoridades investigan si los protocolos de seguridad de Entre Flores eran tan improvisados como el dibujo que dio origen al proyecto.

El establecimiento permanece bajo escrutinio mientras se determina la responsabilidad legal de los propietarios por la falta de planos técnicos y permisos de construcción en una atracción de alto riesgo, mientras la empresa compartió un comunicado afirmando que no entregará más información sino después del dictamen de las autoridades competentes.

