Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
TARJETÓN DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES
PSICOFONÍA TOBOGÁN EXTREMO
RESULTADOS CONSULTA PRESIDENCIAL
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Oscuros detalles de cómo inició el tobogán extremo donde murió una mujer en Chinácota

Oscuros detalles de cómo inició el tobogán extremo donde murió una mujer en Chinácota

El diseñador del tobogán extremo donde murió Camila García reveló que la idea nació de un dibujo hecho de forma improvisada.

Tobogán extremo donde perdió la vida Camila García
Oscuros detalles de cómo inició el tobogán extremo donde murió una mujer en Chinácota
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

Continúan apareciendo detalles sobre el caso de la mujer que perdió la vida en un tobogán extremo, en el parque Entre Flores, ubicado en Chinácota, Norte de Santander, donde la joven perdió la vida tras salir disparada y terminó cayendo al vació, en donde perdió la vida debido a las lesiones al respecto.

Sin embargo, en las últimas horas Cristian Osorio, propietario del establecimiento, confesó en una entrevista con el YouTuber Jesús Barón cómo surgió la arquitectura del lugar, explicando que la idea de este tobogán nació de un dibujo realizado en una servilleta durante un almuerzo casual.

Puedes leer: La frase de trabajador a Cristel Camila antes de lanzarse por tobogán extremo

Tanto es así que el empresario admitió que él y su pareja, Fabiana Trujillo, asumieron los roles de ingeniero y arquitecto sin tener dicha formación. Al punto que según este explicó que él contrató a un maestro de obra que, según sus propias palabras, "nunca había hecho algo así".

Te puede interesar

  1. Revelan confesión de dueños de tobogán extremo en Chinácota: “La verdad, fue sin permiso”
    Revelan confesión de dueños de tobogán extremo en Chinácota: “La verdad, fue sin permiso”
    Foto: Redes sociales y YouTube Jesus Baron
    Nación

    Revelan confesión de dueños de tobogán extremo en Chinácota: “La verdad, fue sin permiso”

  2. Sale a la luz VIDEOS del tobogán en el que murió mujer en Santander
    Sale a la luz VIDEOS del tobogán en el que murió mujer en Santander
    Foto: Redes sociales
    Nación

    Viralizan VIDEOS del tobogán extremo en el que murió mujer en Chinácota; aterradores

Posteriormente, afirmó que esta improvisación los obligó a desarmar y volver a montar las estructuras en repetidas ocasiones porque no lograban "dar con el punto" exacto de la construcción de este tobogán extremo.

¿Qué más se conoció del diseño del tobogán extremo del parque en Chinácota?

De igual forma, se conoció que Fabiana Trujillo, copropietaria del parque, respaldó esta versión al asegurar que todo el proceso se basó en un modelo de "ensayo y error". Y donde ante la ausencia de una guía técnica profesional, la construcción se convirtió en un proceso de adivinación constante. Aunque en su momento los dueños consideraron que "así se aprende"

Publicidad

Puedes leer: Ella era Yuris Cristel García: falleció en atracción de Chinácota; tenía un hijo de 4 años

Tanto es así que el fallecimiento de la joven se produjo luego de que ella misma hiciera una pregunta que hoy suena premonitoria: "¿Me voy a estrellar?". En la cual tras el accidente comenzaron a surgir varias denuncias sobre el comportamiento de los trabajadores sobre este caso.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Nuevos detalles de mujer muerta en tobogán extremo de Chinácota, entregados por establecimiento
    Nuevos detalles de mujer muerta en tobogán extremo de Chinácota, entregados por establecimiento
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Nación

    Nuevos detalles de mujer muerta en tobogán extremo de Chinácota, entregados por establecimiento

  2. Yuris perdió la vida en el tobogán extremo
    Revelan video del momento en que mujer muere al lanzarse de tobogán extremo en Chinácota
    Foto: pantallazos tomados de redes sociales
    Nación

    Revelan video del momento en que mujer muere al lanzarse de tobogán extremo en Chinácota

Actualmente, las autoridades investigan si los protocolos de seguridad de Entre Flores eran tan improvisados como el dibujo que dio origen al proyecto.

El establecimiento permanece bajo escrutinio mientras se determina la responsabilidad legal de los propietarios por la falta de planos técnicos y permisos de construcción en una atracción de alto riesgo, mientras la empresa compartió un comunicado afirmando que no entregará más información sino después del dictamen de las autoridades competentes.

Mira también: Mujer pierde la vida al lanzarse de tobogán extremo en Colombia; estrenaban atracción

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertes en accidentes

Parques de diversiones

Video viral