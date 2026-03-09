Hijo de Diomedes Díaz que estuvo en UCI afirma que su papá le dio un consejo en un sueño

Una de las noticias en los ùltimos dìas fue el delicado estado de salud de Diomedes Dionisio Díaz, uno de los hijos del "Cacique de La Junta", quien permaneció varios días internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) a principios de 2026. Por lo cual, en sus redes sociales, sorprendió un mensaje místico y esperanzador que recibió de su padre a través de un sueño durante este tiempo.

Diomedes Dionisio compartió en sus redes sociales una experiencia en la cual menciona que su padre Diomedes Diaz, se le apareció en sueños para brindarle consuelo y fortaleza en el momento más crítico de su enfermedad.

Puedes leer: ¿Emitirán billete de 50 mil pesos con rostro Diomedes Díaz?; la verdad de la imagen viral



"Quiero contarles un sueño que tuve con mi padre. Él me cuidaba desde el cielo y en el mismo sueño me aconsejó: 'Todo aquel que entra sale. No desesperes la vida, a ella hay que vivirla'", escribió el intérprete vallenato junto a una fotografía donde se le observa con un semblante mucho más recuperado.



Recordemos que la crisis de salud del artista comenzó a principios de febrero de 2026, cuando una descompensación repentina lo obligó a cancelar diversas presentaciones musicales ya programadas. Fue ingresado de urgencia en la Clínica Pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, donde el equipo médico determinó que su situación era delicada.

Posteriormente, se filtraron detalles sobre las múltiples complicaciones que enfrentaba: cálculos en los riñones y en la vesícula, presencia de líquidos en los pulmones y afecciones en el hígado. Tras casi 20 días de incertidumbre, el cantante reapareció en un video para dar un parte de tranquilidad a sus seguidores: "Estoy vivito y coleando, con ganas de cantar y de seguir adelante para ustedes"

Publicidad

¿Qué más comentó el hijo de Diomedes Diaz sobre esta situación?

De igual forma, se conoció que el pasado sábado 1 de marzo de 2026, el cantante fue finalmente dado de alta y pudo regresar a su hogar en Valledupar, sin embargo, afirmó que todavía no ha terminado el proceso de recuperación y afirmó que este proceso debe ser con sumo cuidado para evitar recaídas.

Puedes leer: Bad Bunny revive a Diomedes Díaz: así fue la primera noche del conejo malo en Medellín

Publicidad

Pese a eso, explicó a sus seguidores que podría estar casi listo para retomar su carrera artística. "Ya estamos casi preparados: 99,9%. Pronto nos vemos", afirmó con entusiasmo, donde sus seguidores esperan que este cargando a los escenarios a mediados del mes de marzo o en abril.

Cabe señalar que Diomedes Dionisio, fue fruto de la relación entre Diomedes Díaz y Denis Aroca, quien según él esta última decide mantenerse alejada de la vida pública, pero fue la compañía constante que tuvo mientras estuvo internado en la UCI, un gesto que el artista agradeció públicamente en sus redes sociales.