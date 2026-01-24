Bad Bunny revive a Diomedes Díaz: así fue la primera noche del conejo malo en Medellín

El artista puertorriqueño Bad Bunny presentó la primera de tres noches de su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' en la ciudad de Medellín, Colombia, con una actuación que generó gran interés entre sus seguidores y público en general.

La presentación se realizó el viernes 23 de enero en el Estadio Atanasio Girardot, dentro de un marco de expectativas altas tras la llegada del artista al país.

Así fue la primera noche de Bad Bunny en Medellín

El concierto comenzó aproximadamente a las 9:00 p. m., según programaron los organizadores y fue caracterizado por la mezcla de música, símbolos culturales y momentos que destacaron la conexión del intérprete con sus fanáticos colombianos y latinoamericanos, fue tan especial que incluso sonó Diomedes Díaz.



“NO ME QUIERO CASAR” esta noche en Medellín, Colombia. 🇨🇴🐰 pic.twitter.com/RabT6Gmw5O — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) January 24, 2026

Antes de la actuación principal, la agrupación boricua Chuwi abrió el evento alrededor de las 8:00 p. m., presentando temas propios y generando energía entre los presentes. Esta banda forma parte del entorno artístico cercano a Bad Bunny e interpretó canciones que han captado la atención del público en la escena urbana.

El espectáculo de Bad Bunny incluyó un repertorio extenso con más de 30 canciones, combinando los éxitos que lo han consolidado como uno de los músicos más influyentes del género urbano.

Uno de los momentos más comentados de la velada fue la interpretación de una canción que no forma parte del álbum más reciente del artista: 'No Me Quiero Casar', la cual tuvo una recepción notable por parte del público.

Además, la presentación contó con la participación de la cantante colombiana Li Saumet de Bomba Estéreo, quien acompañó a Bad Bunny en la interpretación de 'Ojitos Lindos', lo que fue destacado por asistentes y medios como uno de los puntos altos de la noche.

En redes sociales y plataformas digitales, muchos asistentes compartieron videos y comentarios sobre la experiencia, subrayando la energía del público y la calidad del espectáculo.

En general, la primera noche de Bad Bunny en Medellín fue valorada por muchos asistentes como una experiencia memorable que combinó música, cultura y una puesta en escena amplia, marcando uno de los eventos más relevantes del calendario musical reciente en Colombia.

