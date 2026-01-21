Setlist de Bad Bunny para concierto en Medellín; todo lo que debes tener en cuenta

Desde este martes 20 de enero, tras el aterrizaje de su avión privado, Bad Bunny ya se encuentra en suelo antioqueño preparándose para las citas del 22, 23 y 24 de enero en el Estadio Atanasio Girardot.

Este regreso a Colombia no es una parada más; es una de las etapas más críticas de su carrera actual, especialmente por el nivel de producción que ha mostrado en países como Chile, Perú y República Dominicana.



¿Qué canciones cantará Bad Bunny en concierto de Medellín?

Según reportes de expertos y blogs especializados que han seguido de cerca el tour "Debí Tirar Más Fotos", el show está meticulosamente estructurado para llevar a los asistentes por distintas etapas emocionales y musicales.

El Acto 1 abriría con una energía tropical y renovada, incluyendo temas como "La Mudanza", una versión salsa de "Callaíta", "Pitorro de Coco", "Weltita", "Turista", "Baile Inolvidable" y "Nuevayol".



Posteriormente, la atmósfera se transformará con el Acto 2, denominado por muchos como "La Casita". En este bloque, el puertorriqueño desplegaría una ráfaga de éxitos globales que han dominado las listas de reproducción, tales como "Tití me preguntó", "Neverita", "Me porto bonito", "Efecto" y el clásico instantáneo "Safaera".

También se esperan temas con un matiz más personal o experimental como "Si veo a tu mamá", "25/8", "Café con ron" y "Ábreme paso".

Finalmente, el Acto 3 cerraría la noche con una intensidad máxima, reservada para himnos como "Ojitos lindos", "Dákiti", "El apagón" y los temas que dan nombre o concepto a la gira como "DTMF" y "EoO".

Se estima que el concierto tendrá una duración aproximada de más de dos horas, abarcando un total de unas 34 canciones.



¿Qué invitados especiales estarán en el concierto de Bad Bunny?

Uno de los mayores atractivos de estas presentaciones en Medellín es la alta probabilidad de ver a estrellas locales e internacionales compartiendo tarima con Benito.

Aunque no hay confirmaciones oficiales definitivas, los nombres de Feid y J Balvin encabezan todas las apuestas debido a su profunda conexión con la ciudad y sus colaboraciones previas con el artista.

Otros colaboradores frecuentes como Mora, Arcángel, Ñengo Flow, Jowell & Randy, Tainy y Residente también figuran en la lista de posibles apariciones sorpresa.

Además, existe la tradición de Bad Bunny de incluir una "canción exclusiva" que varía según el país. Mientras que en México sonaron temas como "Chambea" y en Chile "Soy peor", los fanáticos colombianos han inundado las redes sociales solicitando canciones como "Otra Noche en Miami", "No me quiero casar" o "Un peso".

Recomendaciones para los asistentes a concierto de Bad Bunny en Medellín

Para quienes asistan al Atanasio Girardot, es vital tener en cuenta que las entradas están agotadas y solo se permitirá el ingreso con boletas descargadas en la aplicación Quentro.

El escenario contará con una tarima principal y la zona de grama no tendrá silletería, por lo que se recomienda llegar con antelación si se desea estar cerca del artista.

Por otro lado, la ciudad mantiene sus medidas de movilidad; para el jueves 22 de enero, el pico y placa rige para las placas terminadas en 0 y 2, mientras que el viernes 23 aplica para 3 y 4.

