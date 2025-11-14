Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Westcol rompe el silencio luego de perder el Latin Grammy contra Bad Bunny

Westcol rompe el silencio luego de perder el Latin Grammy contra Bad Bunny

El influenciador Westcol abrió su corazón con sus seguidores una vez supo que no ganó el premio Latin Grammy con su canción “La Plena”.

Westcol se pronuncia tras perder el Latin Grammy
Westcol rompe el silencio luego de perder el Latin Grammy contra Bad Bunny, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 14 de nov, 2025

Westcol de nueva cuenta se convirtió en tendencia en las últimas horas, debido a su reacción tras perder los Latin Grammy 2025, este jueves 13 de noviembre contra Bad Bunny en la categoría en la categoría "Mejor Interpretación Urbana".

Luis Fernando Villa o mejor conocido como Westcol se convirtió en el primer streamer en ser nominado a un premio Latin Grammy, tanto es así que el creador de contenido confesó que en el caso de ganar el galardón iba a realizar una gran fiesta, donde ya había hecho la reservación del lugar y demás.

El creador de contenido logró esta hazaña gracias a su canción "La Plena" en colaboración con Beéle y bajo la producción de Ovy On the Drums en su proyecto conocido como "W Sound". Al punto que esta canción llegó a superar los 411 millones de reproducciones en plataformas como YouTube.

Sin embargo, esta canción estuvo nominada junto a temas como a Alleh y Yoghaki con ‘Merenguetón’; Bad Bunny con ‘DTMF’; Tokischa y Nathy Peluso con ‘De Maravisha’; y Jay Wheeler con ‘Roma’. En la cual fue el tema producido por el cantante puertoriqueño la que se llevó el galardón, situación que generó la reacción del antioqueño

¿Qué dijo Westcol tras perder el Latin Grammy?

El influenciador colombiano se encontraba transmitiendo en su plataforma de Kick la ceremonia, por lo cual en esta quedó grabada su reacción una vez perdió el premio contra Bad Bunny. A lo cual, Westcol se sincero con sus seguidores.

Puedes leer: Westcol revela secreto financiero a sus fanáticos; así logró estabilidad y éxito económico

“No importa si se sintieron mal en sus casas por haber perdido el premio. Acá estamos claros que hay que venir unas cuantas veces más, esto es el comienzo de algo muy grande”, así mismo, explicó que seguirá trabajando con los mejores artistas y espera llegar a ganar uno de estos galardones.

Sin embargo, el antioqueño confesó que pasó por un mar de emociones mientras estaban dando el nombre del ganador y también mencionó que se encontraba muy triste por perder el premio, pese a eso aseguró que ya llegará su momento.

“Cuando estaba esperando para saber el ganador estaba muy nervioso, después muy triste, pero ya después feliz y esperar cuando sea el momento. Nada en esta vida es fácil”, afirmó el creador de contenido a sus seguidores de su plataforma de streaming.

Mira también: Karol G y Feid no fueron vistos juntos en los Latin Grammy, ¿crece el rumor de su ruptura?

