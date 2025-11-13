Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Karol G celebra su Latin Grammy por 'Si Antes Te Hubiera Conocido'

Karol G celebra su Latin Grammy por 'Si Antes Te Hubiera Conocido'

Karol G se llevó el Latin Grammy a Mejor Canción Tropical con “Si Antes Te Hubiera Conocido”. Así vivió la noche más importante de su carrera en Las Vegas.

/Foto: Latin Grammy
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

Karol G empezó la noche de los Latin Grammy 2025 a lo grande: subió al escenario con su estilo arrollador, encendió al público en Las Vegas y, minutos después, se llevó el premio a Mejor Canción Tropical por “Si Antes Te Hubiera Conocido”. La gala tuvo varios protagonistas, pero la artista paisa fue una de las figuras más esperadas y comentadas desde el primer momento.

La ceremonia, realizada en el MGM Grand Garden Arena, regresó a su formato más espectacular con 27 presentaciones musicales, y Karol G fue una de las encargadas de mantener el ambiente al máximo. Su regreso al escenario de La Noche Más Importante de la Música Latina ya estaba generando expectativa desde días atrás, y cumplió: energía, sabor y un show que puso a cantar y a moverse a todo el auditorio.

Puedes leer: Se lo llevó Bad Bunny; Westcol se queda muy cerca de ganar el Latin Grammys

Además de su presentación, la cantante llegó a la alfombra roja con tres nominaciones, y su triunfo en la categoría tropical fue uno de los momentos más celebrados. “Si Antes Te Hubiera Conocido” se convirtió en un himno desde su lanzamiento, y ahora suma un Latin Grammy que reconoce su impacto dentro de un género en el que la colombiana ha sabido moverse con soltura y frescura.

Mientras las miradas estaban divididas entre las 12 nominaciones de Bad Bunny y la presencia de artistas como CA7RIEL & Paco Amoroso o Edgar Barrera, Karol G logró destacarse en medio de una gala marcada por distintos estilos y generaciones. El debut de Maluma como presentador, junto a Roselyn Sánchez, le dio un toque especial a la noche, al igual que el homenaje a Raphael como Persona del Año. En ese escenario tan diverso, el momento de Karol G brilló por cuenta propia.

Puedes leer: J Balvin encendió Las Vegas con su Fiesta 7 durante la semana de los Latin Grammys

Su presentación fue una de las más comentadas en redes sociales, no solo por la puesta en escena, sino por la conexión con el público, que respondió de inmediato a la propuesta tropical y festiva que llevó al escenario. La artista ya venía dominando plataformas, listas musicales y colaboraciones internacionales, pero esta aparición en los Latin Grammy reafirmó por qué su nombre sigue encabezando las conversaciones sobre música latina.

Con este premio, Karol G suma otro logro en una gala donde quedó claro que su impacto no se limita a los lanzamientos de estudio: también sabe liderar el escenario y convertir cada presentación en un momento clave.

