Confirman primer caso de gripe H3N2 en Medellín: esto es lo que se sabe

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia confirmaron la detección del primer caso de gipe H3N2 en el país, una variante del virus influenza que es objeto de vigilancia sanitaria en varias regiones del mundo.

El hecho se conoció luego de los controles habituales que se realizan a personas con síntomas respiratorios, especialmente en contextos de viajes internacionales. Las autoridades señalaron que este tipo de reportes permiten hacer seguimiento a la situación y mantener informada a la ciudadanía sobre la presencia de virus respiratorios en el país

¿Quién es el primer caso de H3N2 en Colombia?

El caso que marcó el primer registro de gripe H3N2 en Colombia corresponde a un menor de dos años residente en Medellín, según lo informado por las autoridades sanitarias. De acuerdo con el alcalde de la ciudad, el niño contrajo el virus durante un viaje internacional realizado meses atrás, lo que permitió clasificar el caso como importado.



Tras su regreso, presentó síntomas respiratorios leves, como parte del cuadro clínico típico de este tipo de virus y no requirió atención hospitalaria durante el proceso. Las autoridades locales y nacionales destacaron que, gracias a los protocolos de vigilancia epidemiológica vigentes, se identificó el caso de forma oportuna y se hizo el seguimiento correspondiente hasta que el menor completó su recuperación sin complicaciones adicionales.



Esto también permitió verificar que, hasta el momento, no se han observado otros casos asociados en Medellín.

La detección de esta variante identificada como subclado K de influenza A(H3N2) se realizó inicialmente por el Grupo de Genómica de Antioquia. Posteriormente, la presencia del virus fue confirmada por análisis moleculares efectuados por el INS, dentro de la vigilancia epidemiológica activa que mantiene el país ante la posible circulación de virus respiratorios.

A través de comunicados, las autoridades sanitarias señalaron que este caso se clasifica como importado, dado que el niño había estado en Estados Unidos recientemente, lo que permitió establecer que la infección no surgió de una cadena de transmisión local en Colombia.

Desde el sector salud se insiste que hasta el momento no se observa un incremento significativo de infecciones respiratorias, ni un aumento en la frecuencia de consultas médicas, hospitalizaciones o complicaciones relacionadas con la influenza H3N2 en el país. Esta situación se mantiene en comparación con años recientes y con el comportamiento esperado para la temporada de virus respiratorios.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó en mensajes públicos que la ciudad cuenta con la capacidad operativa del sistema de salud para atender cualquier eventualidad y que las acciones de vigilancia y respuesta se han activado oportunamente en coordinación con el Ministerio de Salud.

Las autoridades también han aprovechado para recordar a la ciudadanía la importancia de reforzar medidas de autocuidado, especialmente en periodos de mayor circulación de virus respiratorios. Entre las recomendaciones se incluyen el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas para personas con síntomas respiratorios y la ventilación adecuada de espacios cerrados.

Además, se recordó que la vacuna contra la influenza disponible en Colombia para 2025 incorpora protección contra la gripe H3N2 y que su aplicación continúa siendo recomendada, particularmente entre grupos priorizados como niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con condiciones de riesgo.

Este caso se suma a otros reportados en varios países de América Latina y el mundo, donde la vigilancia epidemiológica se intensifica ante presencia de esta variante del virus influenza, sin que hasta ahora se haya reportado una expansión significativa ni patrones de mayor gravedad comparados con temporadas anteriores.

