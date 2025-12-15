Vacuna que protege contra la gripe H3N2 y quiénes deben vacunarse, ¿es gratis?

La comunidad médica en Colombia está intensificando los llamados para que la población se prepare frente a un posible avance de la gripe estacional (infección respiratoria aguda causada por virus gripales), con especial atención a la variante H3N2.

Aunque este virus integra las cepas tradicionales de influenza, su mayor capacidad de transmisión despierta atención entre especialistas y autoridades en salud pública, quienes buscan ampliar la cobertura de vacunación antes de que ocurra un aumento importante de casos en el país.

Este llamado ocurre en un contexto mundial donde países del hemisferio norte ya detectan aumento temprano de casos respiratorios y recomiendan vacunación urgente para los grupos de riesgo. La experiencia internacional brinda información útil para organizar campañas locales y adaptarlas según las necesidades epidemiológicas.



¿Qué incluye la vacuna contra la influenza y su relación con H3N2?

Las vacunas antigripales están formuladas cada temporada con varias cepas del virus de la influenza, incluidas subvariantes de los tipos A y B.



Recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud orientan a los países sobre los componentes más probables en circulación para cada temporada.

Estas vacunas no cambian radicalmente, pero sí se actualizan para brindar cobertura adecuada frente a las variantes más esperadas.

Para Colombia, esta vacuna tradicional contra la influenza es la que ofrece protección frente al virus H3N2, que forma parte de las cepas seleccionadas en las formulaciones anuales.

Aunque la eficacia puede variar con el tiempo y entre poblaciones, sigue siendo considerada la herramienta preventiva más importante para reducir riesgos de enfermedad grave y complicaciones según expertos en salud.

Vacuna de influenza contra el H3N2 gratis

Según la información publicada en medios y reportes de salud, los grupos que deben vacunarse primero contra la gripe H3N2 en Colombia fueron recomendados por las autoridades sanitarias, específicamente el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, con base en lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El llamado a la vacunación se dirige primero a las personas con mayor probabilidad de sufrir complicaciones por influenza o de presentar cuadro clínico grave:



Adultos mayores de 65 años: este grupo concentra un porcentaje elevado de hospitalizaciones por influenza.

este grupo concentra un porcentaje elevado de hospitalizaciones por influenza. Niños menores de dos años: su sistema inmune se encuentra en desarrollo, lo que los hace más vulnerables.

su sistema inmune se encuentra en desarrollo, lo que los hace más vulnerables. Personas con enfermedades crónicas o de base: incluye condiciones como diabetes, asma, enfermedades cardíacas, obesidad y problemas pulmonares.

incluye condiciones como diabetes, asma, enfermedades cardíacas, obesidad y problemas pulmonares. Embarazadas: pueden experimentar complicaciones respiratorias más severas; además, la vacuna beneficia indirectamente al bebé.

pueden experimentar complicaciones respiratorias más severas; además, la vacuna beneficia indirectamente al bebé. Trabajadores de la salud: por su exposición continua al virus y por su rol como posible vehículo de transmisión a poblaciones vulnerables.

Estos grupos deben considerar la vacunación no solo para protegerse individualmente, sino también para minimizar la presión sobre el sistema sanitario en caso de brote generalizado. Además estas personas podrán vacunarse de manera gratuita.

¿Por qué es importante vacunarse contra la gripe cada año?

Aunque muchas personas podrían haber recibido vacunas antigripales en temporadas pasadas, los expertos recomiendan inmunizarse cada año porque las formulaciones se adaptan a las cepas previstas para la temporada. Incluso quienes ya tienen antecedentes de vacunación pueden mejorar su protección con la dosis de la temporada actual.

Por otra parte, se sugieren medidas complementarias de prevención, como el lavado frecuente de manos, ventilación adecuada de espacios cerrados, uso de mascarilla en situaciones de riesgo y evitar asistir a lugares concurridos si hay síntomas respiratorios presentes.

Acciones que en conjunto fortalecen la barrera contra la transmisión viral y reducen la probabilidad de contagio en entornos comunitarios.

Las autoridades de salud han fortalecido la disponibilidad de puntos de vacunación y articulado estrategias para aumentar la cobertura, con la intención de llegar a la población priorizada antes de que crezca la circulación comunitaria del virus respiratorio estacional.

