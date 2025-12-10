Así puedes renovar la cédula digital colombiana; paso a paso

La cédula digital comenzó a implementarse en Colombia desde finales de 2020 como una alternativa más segura y moderna frente al documento tradicional. Incluye datos biométricos y tecnología con estándares internacionales que permiten mayor protección frente a fraudes.

A diferencia de la cédula amarilla con hologramas, que no tiene límite de vigencia, la versión digital posee una duración de 10 años. Este periodo se estableció porque los datos biométricos pueden cambiar con el tiempo y la seguridad digital requiere actualizaciones periódicas.

Este límite garantiza uniformidad con sistemas de identificación modernos utilizados en otros países y busca mantener actualizados los soportes tecnológicos que permiten validar la identidad de manera segura en trámites públicos y privados.



Cómo verificar si tu cédula digital está cerca de expirar

La primera forma de confirmarlo es revisar en el propio documento la fecha de expedición. Cuando se acerque a cumplir 10 años desde ese día, es momento de programar la renovación.



Otra opción es revisar la información disponible dentro de la aplicación oficial de cédula digital, donde suele aparecer la fecha exacta de expiración.

En caso de duda o no tener acceso a la aplicación, puedes ir directamente a una sede de la Registraduría para consultar el estado de tu documento.

Es importante hacer esta verificación con anticipación para evitar inconvenientes en trámites bancarios, autenticaciones digitales, procesos notariales o cualquier gestión que exija o requiera identificación vigente. La cédula digital vencida deja de ser válida para esos usos.

Trámite paso a paso para renovar la cédula digital

Quienes necesitan renovarla deben acudir a una Registraduría autorizada que cuente con servicio de biometría. Allí se paga el valor del trámite, que para este año es de $72.450 pesos.

Durante la visita, se registran nuevamente los datos biométricos tales como huellas, fotografía y firma. Luego se entrega el nuevo documento en policarbonato. Quien desee usar la versión digital debe activarla a través de la aplicación oficial, siempre que el celular cumpla requisitos básicos como cámara funcional, sistema operativo actualizado y buena iluminación durante el proceso de verificación.

Es importante aclarar que la cédula digital no es obligatoria. La cédula tradicional sigue siendo válida y no tiene fecha de vencimiento, por lo que quienes prefieren evitar el trámite pueden continuar usando ese documento sin problema.



