Madrugón en San Victorino; fechas y horas en que habrá mayores descuentos por Navidad

Durante diciembre, el centro comercial del centro de Bogotá adelanta sus horarios y lanza ofertas que podrán atraer a miles de compradores en busca de ganga.

El Gran San, madrugón
Fechas y horas del madrugón en San Victorino
Foto: redes sociales, ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de dic, 2025

El centro comercial El Gran San lanzó su madrugón navideño este diciembre, con descuentos entre el 40 % y el 50 % pero además, se extiende a los locales del sector San Victorino.

Incluyendo zonas entre la avenida Caracas y la carrera Décima, con el fin de facilitar el acceso a quienes buscan aprovechar las ofertas.

Las jornadas especiales buscan activar las compras navideñas, atraer a clientes de diferentes zonas del país, y dar la oportunidad de conseguir ropa, calzado y accesorios a precios reducidos.

Durante las primeras horas del madrugón se pueden conseguir toda la pinta por apenas 100.000 pesos según información de algunos locales comerciales en redes.

Además del precio, los productos disponibles incluyen ropa, calzado y accesorios, ya sea para uso personal o negocios minoristas que aprovechan los precios mayoristas del lugar.

Esta iniciativa de San Victorino busca favorecer a quienes desean ahorrar en tiempos de gasto elevado, como la temporada navideña.

Madrugón 2025 ¿Cómo y cuándo se podrá aprovechar? 

El Gran San, reconocido como un punto de referencia en moda y comercio mayorista de Bogotá, reorganiza su estrategia comercial apostando por los madrugones como una herramienta de reactivación.

Este 2025, con la oferta de descuentos y horarios especiales, busca captar tanto compradores habituales como nuevos públicos, incluyendo minoristas y visitantes de otras regiones, que deseen aprovechar las rebajas navideñas.

La actividad no solo beneficia a clientes, sino también a comerciantes que buscan crecer con sus negocios.

Los visitantes pueden encontrar desde prendas de temporada hasta accesorios y artículos de hogar, lo que convierte la jornada en un recorrido completo de compras.

Días y horarios del madrugón 2025

  • 11 y 12 de diciembre: 4:00 a.m. – 8:00 p.m.
  • 16 y 17 de diciembre: 4:00 a.m. – 7:00 p.m.

Esto es lo que debes tener en cuenta si vas al madrugón 

  • Las ofertas del madrugón suelen concentrarse en las primeras horas del día, por lo que llegar temprano puede marcar la diferencia.
  • Aunque muchos locales operan al por mayor, durante el evento también permiten compras al detal, lo que facilita el acceso a consumidores finales.
  • El madrugón no solo involucra El Gran San, sino también otros comercios del área de San Victorino, lo que amplía la oferta de productos disponibles.
  • Se recomienda planear la visita con anticipación.
  • Hacer lista de los productos que se desean comprar y considerar el transporte, dado que las calles del sector suelen llenarse temprano en la mañana.
