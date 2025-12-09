Madrugón en San Victorino; fechas y horas en que habrá mayores descuentos por Navidad

El centro comercial El Gran San lanzó su madrugón navideño este diciembre, con descuentos entre el 40 % y el 50 % pero además, se extiende a los locales del sector San Victorino.

Incluyendo zonas entre la avenida Caracas y la carrera Décima, con el fin de facilitar el acceso a quienes buscan aprovechar las ofertas.

Las jornadas especiales buscan activar las compras navideñas, atraer a clientes de diferentes zonas del país, y dar la oportunidad de conseguir ropa, calzado y accesorios a precios reducidos.



Lee también: Gobierno cambia de opinión y eliminaría dos impuestos que afectaban a bebedores



Durante las primeras horas del madrugón se pueden conseguir toda la pinta por apenas 100.000 pesos según información de algunos locales comerciales en redes.

Además del precio, los productos disponibles incluyen ropa, calzado y accesorios, ya sea para uso personal o negocios minoristas que aprovechan los precios mayoristas del lugar.

Esta iniciativa de San Victorino busca favorecer a quienes desean ahorrar en tiempos de gasto elevado, como la temporada navideña.

Madrugón 2025 ¿Cómo y cuándo se podrá aprovechar?

El Gran San, reconocido como un punto de referencia en moda y comercio mayorista de Bogotá, reorganiza su estrategia comercial apostando por los madrugones como una herramienta de reactivación.

Publicidad

Este 2025, con la oferta de descuentos y horarios especiales, busca captar tanto compradores habituales como nuevos públicos, incluyendo minoristas y visitantes de otras regiones, que deseen aprovechar las rebajas navideñas.

La actividad no solo beneficia a clientes, sino también a comerciantes que buscan crecer con sus negocios.

Publicidad

Los visitantes pueden encontrar desde prendas de temporada hasta accesorios y artículos de hogar, lo que convierte la jornada en un recorrido completo de compras.

Puedes ver: Pico y Placa en Bogotá trae cambio inesperado en diciembre; motociclistas beneficiados



Días y horarios del madrugón 2025

11 y 12 de diciembre: 4:00 a.m. – 8:00 p.m.

16 y 17 de diciembre: 4:00 a.m. – 7:00 p.m.

Esto es lo que debes tener en cuenta si vas al madrugón